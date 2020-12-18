جلالي: سنواصل التعاون العسكري مع روسيا في إطار القواعد واللوائح والاتفاقيات الدولية

أكد السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أن بلاده ستواصل التعاون مع موسكو في إطار القواعد واللوائح والاتفاقيات الدولية، في إشارة إلى التعاون العسكري بين البلدين. وأوضح جلالي، في مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك” الجمعة، حول التعاون العسكري بين موسكو وطهران أنه “ليس للعقوبات الأمريكية أي تأثير على قدرتنا الدفاعية وأبحاثنا العلمية”.

وأضاف “أميركا تريد أن تقول إنها القوة الأولى في العالم وهي ليست كذلك لأن هناك بعض الدول تسبقها وتتقدم عليها”، مؤكدا إن “الأمريكيين يفرضون عقوبات على دول كثيرة بسلوكهم أحادي الجانب”، قائلاً “هذا السلوك للولايات المتحدة سيستمر في المستقبل والسبب هو أن الولايات المتحدة لم تعد لها هيمنة الماضي، إنها تريد أن تقول إنها القوة الأولى في العالم وهي ليست كذلك لأن هناك بعض الدول تسبقها وتتقدم عليها”.

وشدد أن روسيا والصين وإيران والدول الأخرى الخاضعة للعقوبات “يجب أن تقف معا وتظهر أن الاستخدام القسري لأدوات القوة في الساحة الدولية هو عمل غير شرعي ويمكن أن يكون له آثار ضارة على الدول والشعوب”.

المصدر: سبوتنيك