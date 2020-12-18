الصحة الهندية: تسجيل 22890 إصابة و338 وفاة جديدة بفيروس #كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 9 ملايين و980 ألف إصابة و144789 حالة وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 09:22

الصحة الهندية: تسجيل 22890 إصابة و338 وفاة جديدة بفيروس #كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 9 ملايين و980 ألف إصابة و144789 حالة وفاة

منذ 35 mins 18 December، 2020
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