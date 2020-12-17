النائب هاشم: اصبحنا على مسافة قريبة من اعادة تفعيل مستشفى خليفة بن زايد في شبعا

اكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم بعد لقائه النائب علي فياض للبحث في الوضع الصحي ووضع مستشفيات منطقة مرجعيون حاصبيا، “اننا اصبحنا على مسافة قريبة من اعادة تفعيل مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في شبعا، ليأخذ دوره في تقييم الخدمات الصحية لاهلنا في شبعا والعرقوب، وهذا ما اتفقنا عليه في لقائنا مع وزير الصحة اليوم، حيث ابدى حرصه على الاسراع في عودة الروح الى هذا المستشفى بعد استكمال بعض الخطوات الضرورية”.

اضاف :” لقاؤنا مع الوزير تناول احتياجات مستشفيات المنطقة، وضرورة تزويدها بكل احتياجاتها لتقوم بواجبها تجاه ابناء المنطقة، خصوصا في مواجهة وباء كورونا، وشكرنا الوزارة على متابعتها بتوجيهات الوزير كل قضايا المنطقة الصحية، وتلبية المتطلبات باسرع ما يمكن، الذي ابدى رغبته بزيارة مستشفيات المنطقة، والاطلاع على الواقع وتقديم بعض المستلزمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام