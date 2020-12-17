التحكم المروري: قطع السير اول جسر #الدورة _المسلك الغربي تمهيدا لرفع الحادث المروري، وتحويله الى محاذاة الجسر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2020 - 02:28

التحكم المروري: قطع السير اول جسر #الدورة _المسلك الغربي تمهيدا لرفع الحادث المروري، وتحويله الى محاذاة الجسر

منذ 11 mins 17 December، 2020
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