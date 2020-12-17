التحكم المروري: قطع السير اول جسر #الدورة _المسلك الغربي تمهيدا لرفع الحادث المروري، وتحويله الى محاذاة الجسر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2020 - 02:28
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الامام السيد علي الخامنئي: الصفعة الاقسى ستتمثل بالتفوق البرمجي على الهيمنة الاستكبارية واخراج امريكا من المنطقة
الامام الخامنئي: يجب الاقتصاص من المحرضين وقتلة الشهيد سليماني وهذا الثأر حتمي ووصيتي المؤكدة ان لا تثقوا بالعدو
القاضي فادي صوان يحدد جلسة استجواب جديدة للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر في 4 كانون الثاني من العام المقبل
هيئة التنسيق النقابية تعلن الإضراب التحذيري الخميس وتدعو الى الجهوزية لمواجهة أي قرار يضر بالطبقات الفقيرة والمتوسطة
هيئة التنسيق النقابية: نرفض كل اشكال رفع الدعم ونطالب بالاسراع في تصحيح الرواتب والأجور في ظل تدني قيمة الليرة
الحريري بعد لقائه البطريرك الراعي: نحن مع تشكيل حكومة توقف الإنهيار وهذا لن يحصل إلا بإصلاحات تعيد تدفق التمويل
وزير الصحة: نسبة الإصابات عادت للإرتفاع وعلينا التنبه خلال أسبوعي الأعياد
الصحة اللبنانية: تسجيل 2056 اصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الساعات الاخيرة
مصادر عراقية: اعطاب رتل دعم لوجستي للاحتلال الامريكي بعبوة ناسفة على الطريق الدولي قرب العاصمة بغداد
روسيا: بدء تسليم لقاح "سبوتنيك 7" المضاد لفيروس كورونا للتطعيم على نطاق واسع في البلاد
وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف يبحث مع نظيرته السويدية التطورات الاقليمية ومستجدات الاتفاق النووي
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نرفض أي عمل تخريبي يستهدف سلامة وأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: على دول المنطقة بذل جهود لتوفير أمن الملاحة
الرئيس التركي: العقوبات الأميركية تعدٍّ على حقوقنا السيادية وتستهدف الإضرار بصناعاتنا الدفاعية
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نرفض أي عمل تخريبي يستهدف سلامة وأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر مرتفع لموجة وبائية ثانية في أوروبا مطلع العام 2021
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مستشار الأمن القومي يقطع زيارته إلى أوروبا للعودة إلى واشنطن لتنسيق الرد على الهجوم السيبراني
مقتل 13 عنصراً من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لحركة طالبان شمال شرقي البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: قطع السير اول جسر #الدورة _المسلك الغربي تمهيدا لرفع الحادث المروري، وتحويله الى محاذاة الجسر
منذ 11 mins
17 December، 2020
جسر الدورة
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