عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 16 كانون الأول 2020

العناوين
الأخبار :
– حزب الله يسعى لرأب الصدع الحكوميّ
– التيّار الوطنيّ الحرّ: لا نخوض حرب إلغاء… ومخطّط مخابراتي خارجي لتفجير البلد
– خفض الدعم 5% عن أدوية الأمراض المزمنة
– لبنان في «غرفة الانتظار» حتى انتخابات سوريا وإيران؟
– زمن التبعية: السودان في دائرة الرضى الأميركي
البناء :
– لبنان يدخل النفق الأسود دون بصيص أمل سياسيّ أو اقتصاديّ… والقلق من الفوضى يتصاعد
– تراجع عناصر الجمع بين اللبنانيّين بسقوط الليرة والانقسام حول القضاء… ويبقى الجيش
– الملفات القضائيّة تنذر بحرب باردة متعدّدة الجبهات والأزمة الاجتماعيّة تجعلها ساخنة
الديار :
– استنفار أمني يسبق الأعياد… و”العمالي العام” يؤجل الانفجار الشعبي الكبير
– الحكومة على مفترق مصيري “اشتدي يا أزمة بتنفرجي”؟ …
– خليل وزعيتر لن يمثلا اليوم أمام صوان
اللواء :
– تدخل فرنسي يفرض “التهدئة”.. والمجلس على خط المرفأ!
– تحقيقات صوان تتوسع وإخبار إشتراكي ضد باسيل ووزرائه..
– الأعياد تتحرر من قبضة كورونا
الجمهورية :
– أزمة حادة بين عون والحريري… والتأليف ينتظر صدمة تفرض تنازلات
– ماكرون يطمح لخرق .. وإلا
النهار :
– هدنة ماكرون” البديل اليتيم من حكومة مستحيلة؟
الأنباء :
– التقدمي” أوصل فضائح الكهرباء إلى النيابة العامة المالية.. وترشيد الدعم عالقٌ في عنق المماطلة
الاسرار
البناء
– توقعت مصادر سياسية أن تتحرّك الحمايات الطائفية على مستوى المرجعيات الدينية مع كل ادعاء يوجه لإحدى الشخصيات السياسية أو العسكرية من الصف الأول سواء في ملف التحقيق بتفجير المرفأ أو في ملفات أخرى أمام القضاء. واستبعدت المصادر مثول هذه الشخصيات السياسية والعسكرية عندما تطلب للتحقيق.
– وجّهت مصادر خليجية رسائل الى عاصمة إقليمية بارزة تتبرأ فيها من كلام منسوب لمسؤول أمني خليجي سابق على خلفية التطبيع مع كيان الاحتلال يتبنّى فيها الدعوة لاغتيال شخصية قيادية بارزة في المنطقة. وقالت المصادر في رسائلها إنها رغم الخطوات التي سلكتها فهي لا توافق على الاغتيالات التي تمت او يمكن أن تتم.
النهار
– يتردد في كواليس وزارة التربية ان سبب الاعتصام الذي نفذته حركة “امل” امام الوزارة ليس مطلبيا بقدر ما هو اعتراض على الغاء الوزير المجذوب عقدا للمدينة الجامعية في الحدث يتبين ان فيه للحركة ومسؤولين فيها منافع كبيرة.
– علم أن جهة سياسية مقرّبة من فريق رئاسي، بدأت تعدّ العدّة لفتح ملف يتعلّق بالنفايات، والوصول إلى شركة أساسية كانت تدير هذا القطاع مقرّبة من مرجع حكومي سابق.
– ينقل أن عميداً متقاعداً مقرّباً من جهة نافذة يقدم على تحريك بعض مجموعات الحراك باتجاه قصر العدل على خلفية دعم التحقيقات الجارية حول انفجار المرفأ.
– تبين ان التسجيل المسرب والمنسوب الى الرائد جوزف النداف مفبرك ويستهدف المديرية العامة لأمن الدولة بعد الاحتدام في ملف التحقيقات بشأن تفجير المرفأ.
– علم ان هدنة اللحظة الأخيرة والتي تمت بين بعبدا وبيت الوسط تمت بتدخل مباشر من أكثر من طرف تم التنسيق بينها لعدم انجرار البلد الى ما يشبه الفتنة بعدما تم استحضار كل أوجاع الماضي .
الجمهورية
– قال مسؤول حزبي: حلفاؤنا يفضحون بعضهم بالملفات وأنا أعترف أننا محرجون ولا نستطيع أن نجاري أيا منهم.
– سجلت حركة لافتة لدبلوماسي بارز على خط التواصل مع مسؤول كبير وسفير أوروبي معني بالشأن اللبناني.
– أوقفت القوى الأمنية لثلاث شبكات تسعى الى تهريب السوريين بين لبنان وسوريا لقاء عمولات تسمح لهم بالبقاء لنيل تعويضاتهم الشهرية.
اللواء
– لاحظ معنيون بملف تأليف الحكومة أن سفيرة بلد المبادرة تجري اتصالات دؤوبة لغير سبب بمعزل عن مسار التأليف تعديلا أو تأجيلا.
– تدور خلافات داخل فريق معني حول السبل الأقل خطرا لجهة التعاطي مع التازم السياسي والوزاري وكيفية حصره.
– لم يستبعد نقابي مصرفي انفجار أزمة صرف موظفي البنوك مع طلائع دفعات المصروفين تعسفا وهم بالمئات!
الأنباء
– توقف حزب فاعل عند عدد من الاعتبارات قبل ان يعود ويصدر بياناً داعماً لمسؤول رسمي حيال ملف قضائي
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– ممثلو أحزاب من فريق سياسي محدد يقاطعون اجتماعاً في صرح روحي
المصدر: صحف