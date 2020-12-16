عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 16 كانون الأول 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2020 - 08:14

عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 16 كانون الأول 2020

منذ 16 mins 16 December، 2020
اسرار الصحف - أسرار
صحافة - صحافة محلية

العناوين

   الأخبار :

–  حزب الله يسعى لرأب الصدع الحكوميّ

–  التيّار الوطنيّ الحرّ: لا نخوض حرب إلغاء… ومخطّط مخابراتي خارجي لتفجير البلد

–  خفض الدعم 5% عن أدوية الأمراض المزمنة

–  لبنان في «غرفة الانتظار» حتى انتخابات سوريا وإيران؟

–  زمن التبعية: السودان في دائرة الرضى الأميركي

البناء :

–  لبنان يدخل النفق الأسود دون بصيص أمل ‏سياسيّ أو اقتصاديّ… والقلق من ‏الفوضى يتصاعد

–   تراجع عناصر الجمع بين اللبنانيّين بسقوط الليرة والانقسام حول القضاء… ‏ويبقى الجيش

–   الملفات القضائيّة تنذر بحرب باردة متعدّدة الجبهات والأزمة ‏الاجتماعيّة تجعلها ساخنة

الديار :

–  استنفار أمني يسبق الأعياد… و”العمالي العام” يؤجل ‏الانفجار الشعبي الكبير ‎

–  الحكومة على مفترق مصيري “اشتدي يا أزمة بتنفرجي”؟ …

–  خليل وزعيتر لن يمثلا اليوم أمام صوان

اللواء :

–  تدخل فرنسي يفرض “التهدئة”.. والمجلس على خط المرفأ‎!‎

–  تحقيقات صوان تتوسع وإخبار إشتراكي ضد باسيل ووزرائه..

–  الأعياد تتحرر من قبضة كورونا

الجمهورية :

–   أزمة حادة بين عون والحريري… ‏والتأليف ينتظر صدمة تفرض تنازلات

–  ماكرون يطمح لخرق .. وإلا

 النهار :

–  هدنة ماكرون” البديل اليتيم من حكومة مستحيلة؟

الأنباء :

–  التقدمي” أوصل فضائح الكهرباء إلى النيابة العامة المالية.. وترشيد الدعم عالقٌ في عنق المماطلة

الاسرار

البناء‎

–  توقعت مصادر سياسية أن تتحرّك الحمايات الطائفية على مستوى المرجعيات الدينية مع كل ادعاء يوجه لإحدى ‏الشخصيات السياسية أو العسكرية من الصف الأول سواء في ملف التحقيق بتفجير المرفأ أو في ملفات أخرى أمام ‏القضاء. واستبعدت المصادر مثول هذه الشخصيات السياسية والعسكرية عندما تطلب للتحقيق‎.

–  وجّهت مصادر خليجية رسائل الى عاصمة إقليمية بارزة تتبرأ فيها من كلام منسوب لمسؤول أمني خليجي سابق ‏على خلفية التطبيع مع كيان الاحتلال يتبنّى فيها الدعوة لاغتيال شخصية قيادية بارزة في المنطقة. وقالت ‏المصادر في رسائلها إنها رغم الخطوات التي سلكتها فهي لا توافق على الاغتيالات التي تمت او يمكن أن تتم‏‎.‎

النهار‎

–  يتردد في كواليس وزارة التربية ان سبب الاعتصام الذي نفذته حركة “امل” امام الوزارة ليس مطلبيا ‏بقدر ما هو اعتراض على الغاء الوزير المجذوب عقدا للمدينة الجامعية في الحدث يتبين ان فيه ‏للحركة ومسؤولين فيها منافع كبيرة‎.‎

–  علم أن جهة سياسية مقرّبة من فريق رئاسي، بدأت تعدّ العدّة لفتح ملف يتعلّق بالنفايات، والوصول ‏إلى شركة أساسية كانت تدير هذا القطاع مقرّبة من مرجع حكومي سابق‎.‎

–  ينقل أن عميداً متقاعداً مقرّباً من جهة نافذة يقدم على تحريك بعض مجموعات الحراك باتجاه قصر ‏العدل على خلفية دعم التحقيقات الجارية حول انفجار المرفأ‎.‎

–  تبين ان التسجيل المسرب والمنسوب الى الرائد جوزف النداف مفبرك ويستهدف المديرية العامة ‏لأمن الدولة بعد الاحتدام في ملف التحقيقات بشأن تفجير المرفأ‎.‎

–  علم ان هدنة اللحظة الأخيرة والتي تمت بين بعبدا وبيت الوسط تمت بتدخل مباشر من أكثر من طرف تم التنسيق ‏بينها لعدم انجرار البلد الى ما يشبه الفتنة بعدما تم استحضار كل أوجاع الماضي .‏

الجمهورية‎

–  قال مسؤول حزبي: حلفاؤنا يفضحون بعضهم بالملفات وأنا أعترف أننا محرجون ولا نستطيع أن نجاري أيا ‏منهم‎.

–  سجلت حركة لافتة لدبلوماسي بارز على خط التواصل مع مسؤول كبير وسفير أوروبي معني بالشأن اللبناني‎.

–  أوقفت القوى الأمنية لثلاث شبكات تسعى الى تهريب السوريين بين لبنان وسوريا لقاء عمولات تسمح لهم بالبقاء ‏لنيل تعويضاتهم الشهرية‎.‎

اللواء‎

–  لاحظ معنيون بملف تأليف الحكومة أن سفيرة بلد المبادرة تجري اتصالات دؤوبة لغير سبب بمعزل عن مسار ‏التأليف تعديلا أو تأجيلا‎.

–  تدور خلافات داخل فريق معني حول السبل الأقل خطرا لجهة التعاطي مع التازم السياسي والوزاري وكيفية ‏حصره‎.

–  لم يستبعد نقابي مصرفي انفجار أزمة صرف موظفي البنوك مع طلائع دفعات المصروفين تعسفا وهم بالمئات‎!‎

الأنباء

–  توقف حزب فاعل عند عدد من الاعتبارات قبل ان يعود ويصدر بياناً داعماً لمسؤول رسمي حيال ملف قضائي‎
. ‎
–  ممثلو أحزاب من فريق سياسي محدد يقاطعون اجتماعاً في صرح روحي‎

المصدر: صحف

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