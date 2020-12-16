عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 16 كانون الأول 2020

العناوين

الأخبار :

– حزب الله يسعى لرأب الصدع الحكوميّ

– التيّار الوطنيّ الحرّ: لا نخوض حرب إلغاء… ومخطّط مخابراتي خارجي لتفجير البلد

– خفض الدعم 5% عن أدوية الأمراض المزمنة

– لبنان في «غرفة الانتظار» حتى انتخابات سوريا وإيران؟

– زمن التبعية: السودان في دائرة الرضى الأميركي

البناء :

– لبنان يدخل النفق الأسود دون بصيص أمل ‏سياسيّ أو اقتصاديّ… والقلق من ‏الفوضى يتصاعد

– تراجع عناصر الجمع بين اللبنانيّين بسقوط الليرة والانقسام حول القضاء… ‏ويبقى الجيش

– الملفات القضائيّة تنذر بحرب باردة متعدّدة الجبهات والأزمة ‏الاجتماعيّة تجعلها ساخنة

الديار :

– استنفار أمني يسبق الأعياد… و”العمالي العام” يؤجل ‏الانفجار الشعبي الكبير ‎

– الحكومة على مفترق مصيري “اشتدي يا أزمة بتنفرجي”؟ …

– خليل وزعيتر لن يمثلا اليوم أمام صوان

اللواء :

– تدخل فرنسي يفرض “التهدئة”.. والمجلس على خط المرفأ‎!‎

– تحقيقات صوان تتوسع وإخبار إشتراكي ضد باسيل ووزرائه..

– الأعياد تتحرر من قبضة كورونا

الجمهورية :

– أزمة حادة بين عون والحريري… ‏والتأليف ينتظر صدمة تفرض تنازلات

– ماكرون يطمح لخرق .. وإلا

النهار :

– هدنة ماكرون” البديل اليتيم من حكومة مستحيلة؟

الأنباء :

– التقدمي” أوصل فضائح الكهرباء إلى النيابة العامة المالية.. وترشيد الدعم عالقٌ في عنق المماطلة

الاسرار

البناء‎



– توقعت مصادر سياسية أن تتحرّك الحمايات الطائفية على مستوى المرجعيات الدينية مع كل ادعاء يوجه لإحدى ‏الشخصيات السياسية أو العسكرية من الصف الأول سواء في ملف التحقيق بتفجير المرفأ أو في ملفات أخرى أمام ‏القضاء. واستبعدت المصادر مثول هذه الشخصيات السياسية والعسكرية عندما تطلب للتحقيق‎.

– وجّهت مصادر خليجية رسائل الى عاصمة إقليمية بارزة تتبرأ فيها من كلام منسوب لمسؤول أمني خليجي سابق ‏على خلفية التطبيع مع كيان الاحتلال يتبنّى فيها الدعوة لاغتيال شخصية قيادية بارزة في المنطقة. وقالت ‏المصادر في رسائلها إنها رغم الخطوات التي سلكتها فهي لا توافق على الاغتيالات التي تمت او يمكن أن تتم‏‎.‎

النهار‎

– يتردد في كواليس وزارة التربية ان سبب الاعتصام الذي نفذته حركة “امل” امام الوزارة ليس مطلبيا ‏بقدر ما هو اعتراض على الغاء الوزير المجذوب عقدا للمدينة الجامعية في الحدث يتبين ان فيه ‏للحركة ومسؤولين فيها منافع كبيرة‎.‎

– علم أن جهة سياسية مقرّبة من فريق رئاسي، بدأت تعدّ العدّة لفتح ملف يتعلّق بالنفايات، والوصول ‏إلى شركة أساسية كانت تدير هذا القطاع مقرّبة من مرجع حكومي سابق‎.‎

– ينقل أن عميداً متقاعداً مقرّباً من جهة نافذة يقدم على تحريك بعض مجموعات الحراك باتجاه قصر ‏العدل على خلفية دعم التحقيقات الجارية حول انفجار المرفأ‎.‎

– تبين ان التسجيل المسرب والمنسوب الى الرائد جوزف النداف مفبرك ويستهدف المديرية العامة ‏لأمن الدولة بعد الاحتدام في ملف التحقيقات بشأن تفجير المرفأ‎.‎

– علم ان هدنة اللحظة الأخيرة والتي تمت بين بعبدا وبيت الوسط تمت بتدخل مباشر من أكثر من طرف تم التنسيق ‏بينها لعدم انجرار البلد الى ما يشبه الفتنة بعدما تم استحضار كل أوجاع الماضي .‏

الجمهورية‎

– قال مسؤول حزبي: حلفاؤنا يفضحون بعضهم بالملفات وأنا أعترف أننا محرجون ولا نستطيع أن نجاري أيا ‏منهم‎.

– سجلت حركة لافتة لدبلوماسي بارز على خط التواصل مع مسؤول كبير وسفير أوروبي معني بالشأن اللبناني‎.

– أوقفت القوى الأمنية لثلاث شبكات تسعى الى تهريب السوريين بين لبنان وسوريا لقاء عمولات تسمح لهم بالبقاء ‏لنيل تعويضاتهم الشهرية‎.‎

اللواء‎



– لاحظ معنيون بملف تأليف الحكومة أن سفيرة بلد المبادرة تجري اتصالات دؤوبة لغير سبب بمعزل عن مسار ‏التأليف تعديلا أو تأجيلا‎.

– تدور خلافات داخل فريق معني حول السبل الأقل خطرا لجهة التعاطي مع التازم السياسي والوزاري وكيفية ‏حصره‎.

– لم يستبعد نقابي مصرفي انفجار أزمة صرف موظفي البنوك مع طلائع دفعات المصروفين تعسفا وهم بالمئات‎!‎

الأنباء



– توقف حزب فاعل عند عدد من الاعتبارات قبل ان يعود ويصدر بياناً داعماً لمسؤول رسمي حيال ملف قضائي‎

. ‎

– ممثلو أحزاب من فريق سياسي محدد يقاطعون اجتماعاً في صرح روحي‎

المصدر: صحف