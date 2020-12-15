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December 15 2020 - 20:04

قوات العدو الاسرائيلي تنقل 7 أسرى إلى سجن “نفحة” الصهيوني

منذ 1 ساعة 15 December، 2020
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

نقلت إدارة سجون العدو الإسرائيلي الثلاثاء سبعة أسرى إلى عزل سجن “نفحة” الصهيوني، بعد احتجاجهم ورفضهم قرار عزل الأسير عمر خرواط مجددا.

وأوضح “نادي الأسير الفلسطيني” أن “قوات الاحتلال نقلت الأسير خرواط إلى زنازين سجن هشارون”.

وذكر النادي أن “إدارة سجون الاحتلال تُماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير إبراهيم محمد غنيمات (44 عاماً)، من بلدة صوريف في الخليل والمحكوم بالسّجن المؤبد و(20) عاما”.

يشار إلى أن سلطات العدو تمارس جميع أنواع الاضطهاد ضد الاسرى الفلسطينيين داخل السجون، منها سياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.

المصدر: فلسطين اليوم

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