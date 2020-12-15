الرئيس عون: لتحقيق التناغم بين الوقاية من كورونا واستمرار المحافظة على الحياة الاقتصادية

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على “ضرورة تحقيق التناغم بين الوقاية من وباء كورونا الذي يواصل انتشاره بين المواطنين واستمرار المحافظة على الحياة الاقتصادية في البلاد بمختلف قطاعاتها”.

ولفت عون الى أن “الاجراءات المتخذة للوقاية من هذه الجائحة ضرورية لحماية المجتمع، مع التشديد على أهمية اتخاذ مختلف التدابير للوقاية، لا سيما في خلال فترة الاعياد وما يرافقها من نشاطات واحتفالات”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله في قصر بعبدا الثلاثاء الامين العام لاتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي ورئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني رامي، في حضور عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدي معلوف والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

وتم خلال اللقاء عرض لواقع المؤسسات السياحية في لبنان وما تعاني منه بسبب الاجراءات المتخذة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالإضافة الى التدابير التي تنوي اتخاذها هذه المؤسسات في خلال فترة الاعياد لحماية موظفيها وروادها وتشجيع المغتربين والسياح لقضاء هذه الفترة في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام