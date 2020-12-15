مراسل الموقع: زحمة سير خانقة على اوتستراد خلدة باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 07:56

مراسل الموقع: زحمة سير خانقة على اوتستراد خلدة باتجاه بيروت

منذ 20 mins 15 December، 2020
أخبار موقع المنار

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