حصيلة وفيات كورونا في موسكو تتجاوز الـ 10 آلاف

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو يوم الاثنين، أن العاصمة الروسية سجلت 77 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير، لتتجاوز حصيلة الوفيات الـ 10 آلاف حالة.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10022 شخصا.

وارتفع المعدل اليومي للوفيات بشكل طفيف يوم الاثنين مقارنة بيوم الأحد، حيث توفي 75 شخصا.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 698 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 535 ألف شخص.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا بلغ حوالي مليونين و681 ألفا، وحصيلة الوفيات أكثر من 47 ألف حالة حتى يوم الاثنين.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 2 ديسمبر الجاري ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: روسيا اليوم