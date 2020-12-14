المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة يصوت اليوم للرئيس المنتخب حسب نتائج الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2020 - 11:26

المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة يصوت اليوم للرئيس المنتخب حسب نتائج الانتخابات

منذ 58 mins 14 December، 2020
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