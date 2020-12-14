باليوجا والماء الدافئ… تجنب الإصابة مجددا بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 14 2020 - 04:00

باليوجا والماء الدافئ… تجنب الإصابة مجددا بفيروس كورونا

منذ 6 mins 14 December، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قدم موقع ” Onlymyhealth” مجموعة من النصائح للمتعافين في فيروس كورونا المستجد لتجنب الإصابة بالفيروس مرة أخرى.
وذكر الموقع في تقرير له أن المتعافين من كورونا قد يشعرون بالتعب وآلام في الجسم والسعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس.
وأشار الموقع إلى أن هناك بعض الأدوية والأطعمة والتمارين التي قد تساعد المتعافي من الإصابة بالفيروس مجددا.
وأكد الموقع على أهمية أدوية الايورفيدا في زيادة مناعة الجسم الأمر الذي يعطي وقاية من العدوى.
و نصح الموقع بتناول كمية كافية من الماء الدافئ، والمحافظة على نظام غذائي متوازن، ويفضل أن يحتوي أطعمة طازجة سهلة الهضم.
وأشار إلى أهمية ممارس تمارين التنفس الخفيف، واليوجا، بالإضافة إلى ممارسة المشي في الصباح والمساء.
وحذر الموقع من خطورة التدخين، والكحول، في تجدد الإصابة بالفيروس مرة أخرى.
ودعا الموقع إلى ضرورة التنبه لأعراض الإنذار المبكر مثل ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة التنفس وانخفاض مستويات الأكسجين، وآلام الصدر.
كما نصح بمراجعة الطبيب في أسرع وقت ممكن عند الشعور بأحد هذه الأعراض أو بعضها.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة