عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​علي حسن خليل​ ردا على المحقق العدلي ​القاضي فادي صوان​: كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2020 - 20:32

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​علي حسن خليل​ ردا على المحقق العدلي ​القاضي فادي صوان​: كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا

منذ 1 ساعة 10 December، 2020
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