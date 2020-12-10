الجيش الوطني الليبي يفرج عن السفينة التركية المحتجزة

أعلن الجيش الوطني الليبي الخميس، الإفراج عن سفينة ترفع علم جامايكا تم احتجازها منذ الخامس من الشهر الجاري، وذلك بعد تفتيشها والتحقيق مع طاقمها ودفعهم غرامة مالية، وكانت الخارجية التركية قد أكدت في وقت سابق أن السفينة تركية وحذرت من استمرار احتجازها.

وقال الجيش الليبي الوطني في بيان مقتضب “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تفرج عن الباخرة مبروكة والتي ترفع علم جامايكا بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها وذلك بعد دفعهم لغرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية بدون إذن مسبق أوتصريح من السلطات الليبية وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها”.

وتابع البيان “تم احتجاز السفينة يوم 5 من كانون الأول/ديسمبر 2020 من قبل سرية سوسة البحرية”.

المصدر: سبوتنيك