الوزير حب الله للمنار: ترشيد الدعم يجب أن يترافق مع دراسة ولن يتم مس الرغيف ولا المناقيش

دعا وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عماد حب الله إلى أن يترافق ترشيد الدعم مع دراسة تضمن ان لا ينعكس ارتفاعا جنونيا للاسعار وان تنخفض الحاجة للدولار.

وفي مقابلة مع المنار، أكد حب الله أنه لن يتم المس بالرغيف ولا “المناقيش” ولا المازوت في موضوع الدعم، مشيراً إلى أن فكرة البطاقات التمويلية موجودة وهناك اقتراح يدرس حول ترشيد دعم البنزين بحيث يتعلق سعره بحجم استهلاك الفرد.

وجدد حب الله المطالبة بدعم بدعم المواد الاولية التي تدخل في صناعة السلع، مشيراً إلى ان دعم المحروقات يكلف حوالي 2 مليار دولار سنويا ويجب معالجة هذا الامر.

المصدر: المنار