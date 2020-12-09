فرنسا: مقتل 5 أشخاص بتحطم مروحية في جبال الألب

قتل خمسة أشخاص بتحطم طائرة هليكوبتر مساء أمس الثلاثاء كانت تقل ستة أشخاص في منطقة سافوي الفرنسية بجبال الألب، بينما أصيب الطيار بجروح خطيرة.

وقال محافظ مقاطعة سافوا باسكال بولود “تم الآن نقل الطيار وهو بحالة خطيرة جدا، وقد فقدنا خمسة أشخاص كانوا على متن الطائرة”.

وأفادت مقاطعة سافوا في بيان، “إنها أرسلت ثلاث طائرات هليكوبتر لكنها لم تتمكن من الوصول إلى موقع الحادث، بسبب الضباب بينما كانت فرق الإنقاذ تحاول الاقتراب من موقع الحادث برًا.

هذا وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء الثلاثاء أن مروحية كانت تقل 6 أشخاص تحطمت، في مقاطعة سافوا في جبال الألب شرقي فرنسا.

ويشارك أكثر من 40 فردا حاليا في عمليات البحث والإنقاذ.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على موقع تويتر “لإنقاذ الأرواح، يتحملون كل المخاطر. الليلة في سافوا، توفي 3 من أعضاء فرقة الإنقاذ الجوي الفرنسية و2 من وحدة سي آر إس الألب في حادث تحطم مروحية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك