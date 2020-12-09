عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 9 كانون الأول 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2020 - 09:14

عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 9 كانون الأول 2020

منذ 1 ساعة 9 December، 2020
اسرار الصحف - أسرار
صحافة - صحافة محلية

العناوين

الأخبار :‎

–  “‎مشكل” جديد بين الرئاستين الأولى والثانية: بوادر حلحلة حكومية؟

–   إلغاء الدعم: نحو الفوضى الشاملة؟

–  أسعار الدواء «على مزاج» سلامة

–  مصير دعم النفط… بيد العراق!

–  تصاعد الانشقاقات في جبهة «التحالف»: «حجّ» جماعي إلى صنعاء

الديار :

–  دفع باتجاه تحميل حكومة دياب تبعات ” الترشيد ”

–  الشارع قاب قوسين أو أدنى من انفجار جديد

–  الحريري اليوم مجدداً في بعبدا حاملاً تشكيلة شبه مكتملة

اللواء :

–  عون يستفز برّي أمام القضاة.. وابتزاز باسيل يهدّد اللقاء‏

–  السعودية للحدّ من التأثير الإيراني في لبنان وتحقيق الإصلاح الشامل..

–   ورشة “التلاعب بالدعم” كسب للوقت

الجمهورية :

–   لقاء الحريري عون: تأليف أو بداية ‏مخاض… و”الدعم المرشد” ينتظر ‏القرار

–  ضغط فرنسي ونصائح روسية

–  إطلاق أول حملات التلقيح

النهار :

–  شرخ جديد في التأليف… يتسع إلى عين التينة

 الأنباء :

–  في بعبدا “عظةٌ” قضائية ولقاءات تقاذُفٍ للتألي.. وفي السراي تقاذُفٌ للمسؤولية في ملف الدعم

الاسرار

النهار‎

–  تمّت تسوية العلاقة بين حزب بارز ومحطة تلفزيونية بعد خلاف على خلفية عرضها ملفات تناولت ‏الفساد، ويشير ظهور أحد قياديي الحزب على شاشة هذه المحطة دليلا على حصول التسوية‎.‎

–  قال رئيس حزب مسيحي في مجلس خاص ممازحاً “صاحبنا وليد بك، سهى عن باله أنني أول من ‏طالبت بتنحية الرئيس ميشال عون، ولا زلت على موقفي‎”.

–  من المتوقع ان تحذو جامعات خاصة حذو الجامعة الاميركية في اعتماد سعر جديد للدولار بدءا من ‏الفصل الثاني او ارجاء القرار الى العام المقبل في ضوء خوفها من تناقص اعداد الطلاب

الجمهورية‎

–  أكدت كريمة مرجع سياسي أنها تعرف خفايا محاولة تشويه سمعتها لكنها تريد للقضاء أن يتولى كشفها‎.

–  مرجع مالي كبير يبعث برسائل الى القوى السياسية يطلب منهم إقتراحات لدرسها منعاً للسيناريو الأسوأ‎.

–  يعتبر نائب مستقيل كان قريبا من مرجع بارز أن التدقيق الجنائي يجب ان يشمل كل الوزارات ولكن يجب أن يبدأ ‏بإحدى الوزارات التي تهم كل المواطنين‎.‎

اللواء‎

–  تتحدث المصادر عن دفعة عقوبات جديدة تنتظر إدارة ترامب الراحلة توقيت إعلانها‎

–  نصح مرجع غير زمني بعدم التدخل في مجرى يسبق جلسات تحقيق تجري قريبا لعدم التأثير سلبا على خطط ‏الملاحقة‎..

–  وضعت شخصية نافذة شروطا صعبة أبلغتها لوسيط مالي لعقد لقاء مع قطب في موقع المسؤولية‎..‎

الأنباء

–  التوجه الذي يسلكه تيار سياسي في مقاربة الملفات يوحي وكأنه يطبّق قاعدة مفادها: طالما أنا فشلت فجميعاً يجب أن ‏تفشلوا‎.‎

–  وزارة اساسية معنية بملف مطروح بشكل طارئ تبتعد عن الاعلام والتصريحات في الايام الاخيرة‎

المصدر: صحف

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