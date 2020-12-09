عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 9 كانون الأول 2020

العناوين
الأخبار :
– “مشكل” جديد بين الرئاستين الأولى والثانية: بوادر حلحلة حكومية؟
– إلغاء الدعم: نحو الفوضى الشاملة؟
– أسعار الدواء «على مزاج» سلامة
– مصير دعم النفط… بيد العراق!
– تصاعد الانشقاقات في جبهة «التحالف»: «حجّ» جماعي إلى صنعاء
الديار :
– دفع باتجاه تحميل حكومة دياب تبعات ” الترشيد ”
– الشارع قاب قوسين أو أدنى من انفجار جديد
– الحريري اليوم مجدداً في بعبدا حاملاً تشكيلة شبه مكتملة
اللواء :
– عون يستفز برّي أمام القضاة.. وابتزاز باسيل يهدّد اللقاء
– السعودية للحدّ من التأثير الإيراني في لبنان وتحقيق الإصلاح الشامل..
– ورشة “التلاعب بالدعم” كسب للوقت
الجمهورية :
– لقاء الحريري عون: تأليف أو بداية مخاض… و”الدعم المرشد” ينتظر القرار
– ضغط فرنسي ونصائح روسية
– إطلاق أول حملات التلقيح
النهار :
– شرخ جديد في التأليف… يتسع إلى عين التينة
الأنباء :
– في بعبدا “عظةٌ” قضائية ولقاءات تقاذُفٍ للتألي.. وفي السراي تقاذُفٌ للمسؤولية في ملف الدعم
الاسرار
النهار
– تمّت تسوية العلاقة بين حزب بارز ومحطة تلفزيونية بعد خلاف على خلفية عرضها ملفات تناولت الفساد، ويشير ظهور أحد قياديي الحزب على شاشة هذه المحطة دليلا على حصول التسوية.
– قال رئيس حزب مسيحي في مجلس خاص ممازحاً “صاحبنا وليد بك، سهى عن باله أنني أول من طالبت بتنحية الرئيس ميشال عون، ولا زلت على موقفي”.
– من المتوقع ان تحذو جامعات خاصة حذو الجامعة الاميركية في اعتماد سعر جديد للدولار بدءا من الفصل الثاني او ارجاء القرار الى العام المقبل في ضوء خوفها من تناقص اعداد الطلاب
الجمهورية
– أكدت كريمة مرجع سياسي أنها تعرف خفايا محاولة تشويه سمعتها لكنها تريد للقضاء أن يتولى كشفها.
– مرجع مالي كبير يبعث برسائل الى القوى السياسية يطلب منهم إقتراحات لدرسها منعاً للسيناريو الأسوأ.
– يعتبر نائب مستقيل كان قريبا من مرجع بارز أن التدقيق الجنائي يجب ان يشمل كل الوزارات ولكن يجب أن يبدأ بإحدى الوزارات التي تهم كل المواطنين.
اللواء
– تتحدث المصادر عن دفعة عقوبات جديدة تنتظر إدارة ترامب الراحلة توقيت إعلانها
– نصح مرجع غير زمني بعدم التدخل في مجرى يسبق جلسات تحقيق تجري قريبا لعدم التأثير سلبا على خطط الملاحقة..
– وضعت شخصية نافذة شروطا صعبة أبلغتها لوسيط مالي لعقد لقاء مع قطب في موقع المسؤولية..
الأنباء
– التوجه الذي يسلكه تيار سياسي في مقاربة الملفات يوحي وكأنه يطبّق قاعدة مفادها: طالما أنا فشلت فجميعاً يجب أن تفشلوا.
– وزارة اساسية معنية بملف مطروح بشكل طارئ تبتعد عن الاعلام والتصريحات في الايام الاخيرة
المصدر: صحف