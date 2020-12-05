أردوغان: فرنسا أثبتت أنها لا تستطيع العمل بشكل موضوعي في أي مكان

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرنسا بتعقيد مشكلة إقليم ناغورني قره باغ، واصفا قرار الجمعية الوطنية الفرنسية المؤيد للاعتراف باستقلال إقليم ناغورني قره باغ عن أذربيجان بالـ “كارثي”.

وقال أردوغان السبت “لم تعتمد أذربيجان على أحد بل قامت بتحرير أراضيها المحتلة منذ 30 عاما وحققت ذلك بإطار شرعي”، وأضاف “رغم ذلك فإن القرار الذي اتخذته الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان)، أول أمس بشأن ناغورني قره باغ كارثي يتجاوز حدود الفضيحة”، وتابع “من غير المقبول اعتداء بلد على سيادة بلد آخر بهذه الطريقة الدنيئة”.

واعتبر أردوغان ان “فرنسا التي اتبعت النهج نفسه بدءا من سوريا امتدادا إلى ليبيا أثبتت من خلال قرارها هذا أنها جزء من المشكلة وليست الحل، وأنها لا تستطيع العمل بشكل موضوعي في أي مكان”، وتابع “فرنسا لعبت اللعبة نفسها في لبنان ولكنها لم تتمكن من تحقيق نتيجة وقام اللبنانيون بطرد الرئيس الفرنسي ماكرون من بلدهم”.

ودعا أردوغان “المجتمع الدولي إلى إبداء ردة الفعل اللازمة حيال نهج فرنسا الخطير والذي يهدد كافة الدول”، وأوضح أن “أوروبا ستكون أكثر تضرراً من هذه السياسة المشوهة”.

المصدر: سبوتنيك