غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق #المطار القديمة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 14:50

غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق #المطار القديمة

منذ 55 mins 4 December، 2020
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