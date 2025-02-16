حزب الله: اطلاق الجيش قنابل مسيلة للدموع على المحتجين أمس تصرف مستهجن واعتداء غير مبرر

أكد حزب الله “ان الاعتصام الشعبي الذي نظّمه حزب الله أمس استنكارًا للتدخل الإسرائيلي السافر في الشؤون اللبنانية ‌‏واستباحة السيادة الوطنية، كان تحركًا سلميًا وتعبيرًا حضاريًا عن موقف شعبي رافض للخضوع غير المبرر ‌‏للإملاءات الخارجية”.

وأشار حزب الله في بيان إلى أن “المعتصمين فوجئوا بإقدام بعض عناصر الجيش اللبناني على إطلاق القنابل ‌‏المسيلة للدموع باتجاههم، في تصرّف مُستهجن يُشكّل اعتداءً غير مُبرّر على مواطنين سلميين. وهو ‌‏محاولة مشبوهة لزج الجيش في مواجهة مع أهله وشعبه.”.

ودعا حزب الله من موقع الحرص قيادة الجيش إلى فتح تحقيق عاجل عن هذا ‏الاعتداء المدان واتخاذ ‏الإجراءات المناسبة حفاظًا على دور المؤسسة العسكرية في حماية الاستقرار والسلم الأهلي.

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كما دعا حزب الله الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية المعتصمين السلميين ‌‏وحقهم في التعبير عن مواقفهم ومطالبهم، وطالبها بالتراجع عن قرارها بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط ‌‏في مطار بيروت واتخاذ إجراءات جدية لمنع العدو الإسرائيلي من فرض إملاءاته والتعدي على السيادة ‌‏الوطنية.‏

من جهة أخرى، ادان حزب الله الحادثة التي تعرضت لها قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) أول من أمس في ‌‏محيط ‏مطار رفيق الحريري الدولي، واكد رفضه القاطع لأي استهداف لها، وكذلك لأي مس بالممتلكات ‏العامة ‏والخاصة.‏

وامس، شارك آلاف المواطنين اللبنانيين في اعتصام دعا إليه حزب الله عند الطريق القديم المؤدي إلى مطار بيروت الدولي، احتجاجًا على انتهاكات العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية ورفضًا للانصياع خلف التهديدات الإسرائيلية.

كما طالب المعتصمون الدولة اللبنانية بالعمل على إعادة اللبنانيين العالقين في طهران، بعد منع السلطات هبوط طائرة “ماهان” الإيرانية في بيروت، والتي تقل على متنها أكثر من 350 مواطنًا لبنانيًا كانوا في زيارة دينية إلى إيران.

وخلال الاعتصام، ألقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على المشاركين، الذين أكدوا أن تحركهم سلمي. وحمل المشاركون العلم اللبناني ورايات حزب الله وصور الشهيد السيد حسن نصر الله، ورددوا هتافات نددت بالتدخل الإسرائيلي الأميركي، وشعارات مثل “أميركا أم الإرهاب” و”الموت لأميركا”.

وصودف عبور قافلة لـ”اليونيفيل” أثناء الاعتصام، ترافقها آليات للجيش اللبناني، وقد فُتحت الطريق أمام القافلة ولم يتعرض لها أحد.

وفي كلمة له خلال الاعتصام، أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، الحاج محمود قماطي، أن موقف الدولة في منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت هو إهانة للبنان ولسيادته، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل إهانة للدولة وللأجهزة الأمنية، وتساءل: “لماذا تخضعون للإملاءات الأميركية والإسرائيلية؟”.

وأضاف ان حزب الله لن يقبل أن يصبح الوطن في القبضة الأميركية والإسرائيلية، وقال: “إن كنتم تريدون أن تخضعوا، فإن شعب المقاومة والمقاومة لن تخضع، وستواجه وتقاوم وترفض الإذلال”، وقال ”إن كنتم تريدون أن تخضعوا، فإن المقاومة لن تخضع، وستواجه وتقاوم وترفض الإذلال والإملاءات الأميركية والإسرائيلية.”

المصدر: العلاقات الاعلامية