انهيار أكبر تلسكوب في العالم..

تداول نشطاء على مواقع التواصل لحظة سقوط أحد أكبر المراصد الفلكية في العالم، أريسيبو، والموجود في بورتوريكو.

ويظهر المقطع المصور لحظة انقطاع الكابل الذي يحمل التلسكوب، مما أدى لسقوطه.

وسقطت منصة استقبال التلسكوب التي يبلغ وزنها 900 طن على طبق العاكس من ارتفاع يزيد على 400 قدم أدناه.

أعلنت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، في وقت سابق، أنه سيتم إغلاق مرصد أريسيبو. انقطع كابل في أغسطس/ آب، مما تسبب في شرخ بطول 100 قدم على الطبق العاكس الذي يبلغ عرضه 1000 قدم (305 مترات) وألحق الضرر بمنصة الاستقبال التي كانت معلقة فوقه. ثم انكسر كابل رئيسي في أوائل الشهر الماضي.

المصدر: سبوتنيك