النائب الحاج حسن: نتمنى انطلاقة متيسرة للعهد وللحكومة لمواجهة التحديات المطروحة

تمنى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن “انطلاقة متيسرة للعهد وللحكومة لمواجهة التحديات المطروحة أمام الجميع، على رأس هذه التحديات انسحاب العدو المحتل من كل الأراضي اللبنانية، وانطلاق ورشة الإعمار، تطبيق الطائف، الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

ورأى الحاج حسن في حديث له الاحد “أننا جميعا نحتاج إلى انطلاقة إيجابية، نأمل أن تتوافر لها الظروف السياسية المناسبة من خلال الشراكة الوطنية الحقيقية، فلا يستطيع أحد أن يقصي أحدا، ونحن جزء من التكوين السياسي والمجتمع اللبناني”.

من جهة ثانية، اكد الحاج حسن ان “غزة انتصرت بمقاومتها وشعبها، حيث تم منع العدو من تحقيق الأهداف من خلال العدوان المتمادي والإجرامي والبربري والهمجي المخزي أميركيا وغربيا، وللأسف مع التخلي من معظم الدول العربية والإسلامية عن قطاع غزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام