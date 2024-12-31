الصين ترد على اتهام بتنفيذ هجمات سيبرانية ضد إحدى الوزارات الأمريكية

قال المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن ليو بنغ يوي إن “على الولايات المتحدة أن تتوقف عن استخدام الأمن السيبراني لتوجبه التهم زورا للصين بهدف تشويه سمعتها”، وأضاف “الصين ترفض بشدة الهجمات الأمريكية ضدها والتي تشهر بسمعتها كدولة دون أي أساس واقعي”.

وشدد المتحدث على أن “الصين نفسها هدف للهجمات السيبرانية الدولية وهي تعارض بشكل مستمر جميع أشكال الهجمات الإلكترونية وتكافحها بفعالية”، وتابع “يجب على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين والتشهير بها، والتوقف عن نشر جميع أنواع المعلومات المضللة حول ما يسمى بتهديدات القرصنة الصينية”.

وأمل المتحدث في أن “تتخذ الأطراف المعنية نهجا مهنيا ومسؤولا في تقييم الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني وأن تستند استنتاجاتها إلى أدلة كافية بدلا من الافتراضات والاتهامات التي لا أساس لها”.

الموقف الصيني جاء عقب اتهام وزارة الخزانة الأمريكية الصين بتنفيذ هجوم سيبراني ضد أنظمتها، حيث أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن هاكرز يقال إنهم على صلة بالصين شنوا هجوما سيبرانيا على الأنظمة الالكترونية للوزارة.

المصدر: روسيا اليوم