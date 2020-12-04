الكونغرس: فرض عقوبات على #تركيا سيكون إجباريا على الإدارة الأميركية بسبب منظومة S-400 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 10:18

الكونغرس: فرض عقوبات على #تركيا سيكون إجباريا على الإدارة الأميركية بسبب منظومة S-400

منذ 50 mins 4 December، 2020
أخبار موقع المنار

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