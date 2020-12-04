انفجار بمصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة “إنجين” في #جنوب_إفريقيا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 10:16

انفجار بمصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة “إنجين” في #جنوب_إفريقيا

منذ 1 ساعة 4 December، 2020
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