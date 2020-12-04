انفجار بمصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة “إنجين” في #جنوب_إفريقيا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 10:16
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المجلس الاعلى للدفاع يقرر تمديد التعبئة العامة وحالة الطوارئ في بيروت حتى 31 آذار 2021
المجلس الاعلى للدفاع: تقرر رصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم طلبها من قبل وزارة الصحة
المجلس الاعلى للدفاع: الطلب الى المؤسسات الأمنية بالبقاء على أعلى جهوزية خلال فترة الأعياد في آخر السنة
الرئيس عون خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: الوضع الراهن في البلاد استثنائي ويتطلب متابعة وقرارات استثنائية
الرئيس عون: صحيح أن الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال الا ان الظروف تفرض بعض التوسع في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد
الرئيس عون: لضرورة استمرار الاهتمام بأوضاع الطرق في ضوء السيول التي حصلت علما أن ورش وزارة الاشغال كانت جاهزة لفتح الطرق
الرئيس نبيه بري: للسير بالتدقيق بالتوازي كما نص القرار دون تدخلات مع القضاء وبهذا وحده يتبين المرتكب من البريء
الرئيس بري: اذا كان الوضع الاقتصادي على شفير التوسل حتى لا نقول أكثر فما الداعي الى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة
الرئيس بري: للسعي الى تشكيل حكومة انقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر
وزيرة الدفاع زينة عكر: على الامم المتحدة التدخل السريع لوضع حد للانهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والمخالفة للـ1701
أهالي الطلاب في الخارج يعتصمون أمام مصرف لبنان للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي بعد مرور أكثر من شهرين على اقراره
وزير الصحة حمد حسن: أتمنى ألا تكون الزحمة التي شهدناها في أول يومين من فتح البلاد مؤشراً إلى إرتفاع الاصابات بكورونا
الصحة اللبنانية: تسجيل 1520 اصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وسائل إعلام فلسطينية: زوارق الإحتلال تطلق النار بكثافة تجاه مراكب الصيادين في منطقة السودانية شمال غرب غزة
المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن ترفض النظر في دعوى رفعتها حملة ترامب للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية
دعوة روسية فرنسة وأميركية إلى سحب جميع المرتزقة من إقليم قره باخ بعد الحرب بين أذربيجان وأرمينيا
وول ستريت جورنال: واشنطن تجري مباحثات مع هواوي بشأن عودة مديرتها المالية إلى الصين
الحكومة الفرنسية تؤكد أنها ستضع "فيتو" على أي اتفاق ليس جيدا حول بريكست
الحكومة الأفغانية وحركة طالبان تتوصلان لاتفاق مبدئي حول مفاوضات السلام يضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار في الفترة المقبلة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الحكومة البريطانية تمنح لقاح فايزرــ بايونتيك رخصة استخدام في المملكة المتحدة على أن يتوافر اعتبارا من الاسبوع المقبل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
انفجار بمصفاة لتكرير النفط تابعة لشركة “إنجين” في #جنوب_إفريقيا
منذ 1 ساعة
4 December، 2020
انفجار مصفاة نفط
جنوب افريقيا
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