الرئيس التركي يزور باكو

أفاد مصدر دبلوماسي في باكو الخميس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيصل إلى باكو لحضور العرض العسكري المقرر في 10 كانون الثاني/ديسمبر.

وبعد تجدُّد الصراع الأذربيجاني- الأرميني حول ناغورني قره باغ، في نهاية أيلول/سبتمبر، وقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، يوم 9 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من الشهر نفسه وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

المصدر: سبوتنيك