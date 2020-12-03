قره باغ ترى في نشر قاعدة عسكرية روسية “خطوة مناسبة”

صرّح مستشار رئيس جمهورية ناغورني قره باغ لشؤون السياسة الخارجية ديفيد بابايان الخميس، أن “إنشاء قاعدة عسكرية روسية في الجمهورية كان سيعمل على تعزيز الأمن والاستقرار على أراضيها على المدى الطويل”.

وقال بابيان لوكالة “سبوتنيك” “بصفتي خبيرًا ومواطنًا وسياسيًا من هذا البلد، أعتقد أنه سيكون من الجيد جدًا وجود قاعدة روسية هنا. فروسيا تمتلك إمكانات جيوسياسية قوية للغاية. لكن ماذا لو بدأت تركيا في دفع أذربيجان نحو العدوان؟ وماذا لو خرج المسلحون من تحت سيطرة تركيا وقرروا فعل شيء هنا؟ في هذه الحالة، قد يحاولون عمدًا توجيه ضربة إلى صورة روسيا، ناهيك عن وضعنا الصعب للغاية من الناحية الأمنية”.

في هذا الصدد، رأى بابيان أن نشر قاعدة عسكرية روسية “سيكون خطوة مناسبة”.

المصدر: سبوتنيك