بايدن لـ”نيويورك تايمز”: واشنطن ستعود للاتفاق النووي إذا التزمت طهران ببنود الاتفاق

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أنه “لا يزال على موقفه بشأن العودة للاتفاق النووي، ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترامب عن طهران، إذا التزمت إيران ببنود الاتفاق”. وقال بايدن، ردًا على سؤال إذا ما كان متمسكًا برأيه الذي كتبه في مقال بشبكة “سي إن إن” الأميركية، في أيلول/ سبتمبر الماضي، حول العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران في حواره لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “سيكون الأمر صعبًا، ولكن نعم”.

وأضاف بايدن، أن “أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة هي بالتعامل مع البرنامج النووي الإيراني”، مؤكدًا أنه “إذا حصلت طهران على قنبلة نووية، سيضع ذلك ضغوطًا على جيرانها، السعودية ومصر وتركيا، للحصول على أسلحة نووية أيضًا، وآخر شيء نريده هو رؤية تلك المنطقة تعج بالأسلحة النووية”، حسب قوله.

المصدر: سبوتنيك