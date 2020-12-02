غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #خلدة باتجاه انفاق #المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2020 - 09:26

غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #خلدة باتجاه انفاق #المطار

منذ 58 mins 2 December، 2020
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