عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 2 كانون الأول 2020

العناوين
الأخبار :
– البنك الدولي: سياسات سلامة ضريبة على الفقراء
– دعم السلع الحيوية: مجلس النواب يُغطي اليوم قرار “المجلس المركزي”
– غداً السفيرة الأميركية تهدّد بالانهيار الشامل!
– المفاوضات مع العراق مستمرة: النفط الخام بأسعار متدنية؟
– سلامة يغسل يديه من حجز الاموال في البنوك: الودائع في المصارف… ولم نُقرِض الدولة بالدولار!
– ضحايا الفيروس في لبنان أعلى منهم في الهند
– السعوديّة تضغط لترحيل الخلاف: بوادر «مواجهة شاملة» في الجنوب
البناء :
– مؤتمر باريس للمساعدات الإنسانيّة: توقعات بتأمين 500 مليون دولار من مليارين
– اللجان المشتركة اليوم والمجلس المركزيّ غداً لترشيد الدعم والبداية المحروقات
– سلامة: الدعم مستمرّ لشهرين… وسنسلّم وثائق التدقيق حول حسابات الدولة لا المصارف
الديار :
– مجلس النواب يمهد اليوم لدراسة الدعم…
– الحريري يؤجل “تشكيلة الأمر الواقع” حتى نهاية الأسبوع مراعاةً لماكرون
– مؤتمر دعم لبنان يضع “اطاراً للاصلاح والتعافي واعادة الاعمار” بتكلفة مليارين و500 مليون دولار
اللواء :
– مؤتمر المساعدات نحو “صندوق إنساني”.. وسلامة يمدّد الدعم حتى شباط
– شيا تطالب برّي بمسافة مع حزب الله..
– البنك الدولي يدين المنظومة الحاكمة
الجمهورية :
– الدعم بين “الترشيد” و”الترشيق”… والأنظار الى مؤتمر باريس مساء
– سلامة: إمكاناتنا الدعم لشهرين
– إنفاق الاحتياطي مدمر
النهار :
– المؤتمر الدولي الثاني للدعم … بلا حكومة!
الأنباء :
– تلاقٍ دولي من أجل اللبنانيين مقابل افتراق داخلي.. ومسار ترشيد الدعم يبدأ
الاسرار
البناء
– قال خبير مالي إن اللبنانيين سيكتشفون إن ما كان يفعله مصرف لبنان في شق ثانوي منه يتصل بسعر بيع الدولار للمستوردين تحت عنوان الدعم، لكن الأصل فيه هو تأمين هذه الدولارات والذي سيتغيّر هو توقف مصرف لبنان عن ذلك، وليس تغيير السعر، وهذا يعني توجّه المستوردين الى السوق وارتفاع سعر الدولار مهما كان مصير الدعم.
– قالت مصادر في منظمة الصحة العالمية إن حجم السوق الذي يمثله الدواء واللقاح في مواجهة وباء كورونا يتجاوز المئة مليار دولار خلال السنوات المقبلة وإن هذا يفسر تنافس دول كبرى على هذا السوق، لكنه يدعو للتمهل في التعامل مع المعلومات الخاصة بالوباء نفسه وبالدواء واللقاح.
النهار
– يُنقل عن عائدين من دمشق، بأن التعزيزات العسكرية للنظام وحلفائه بمعظمها تتركّز في الجولان والقنيطرة وعلى امتداد الحدود اللبنانية ـ السورية.
– أبلغ أحد المرشحين لتولّي حقيبة الطاقة بأن إسمه حُسم، وقيل له أن مراسيم التأليف ستصدر خلال يومين، ولما أبلغ صديقاً له بهذه المعلومات، جبه بجواب “لا حكومة يا صديقي”.
الجمهورية
– فقد أحد المسؤولين ملفا في ظروف غامضة ويسعى الى التثبت من أنه مخروق من الداخل وكشف الفاعل.
– تحصل إجتماعات لدى كافة الأحزاب السياسية لبحث أي قرار يمكن أن يتخذ في شأن موضوع ذات بعد قومي على مستوى الأمن الغذائي، يشكل سقوطًا إضافيًا لإمكانات التعافي.
– علمت أوساط متابعة أن زيارة مرجع غير مدني إلى مرجعيته الأساسية حملت له كل الهواجس وأثمرت وعداً بزيارة لبنان.
اللواء
– ربطت مصادر دبلوماسية بين زيارة سفيرة الى مقرّ رئاسي، وتأجيل جولة المفاوضات، ومهمة المفوّض الأميركي في بيروت!
– نصح مسؤول نقدي بتأجيل اجتماع مصيري، بانتظار معرفة مسار المساعدات، وحاجات الدعم الملحة.
– أحدثت المعلومات عن اتجاه أميركي لفصل نظام لبنان المالي عن النظام المالي العالمي، بلبلة اضافية لدى المصرفيين ورجال المال والأعمال!
الأنباء
– تململ كبير على مستوى ملف مرتبط بقرار التعبئة العامة ما قد يدفع الوزير المعني للتراجع عن قرار اتخذه
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– كان لافتاً أن رئيس حزب سياسي أعاد في مؤتمر صحافي عقده مضمون الطرح ذاته الذي تقدم به حزب سياسي آخر في ملف الدعم، دون أن يشير للأمر
المصدر: صحف