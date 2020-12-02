عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 2 كانون الأول 2020

العناوين

الأخبار :

– البنك الدولي: سياسات سلامة ضريبة على الفقراء

– دعم السلع الحيوية: مجلس النواب يُغطي اليوم قرار “المجلس المركزي”

– غداً السفيرة الأميركية تهدّد ‏بالانهيار الشامل‎!‎

– المفاوضات مع العراق مستمرة: النفط الخام بأسعار متدنية؟

– سلامة يغسل يديه من حجز الاموال في البنوك: الودائع في المصارف… ولم نُقرِض الدولة بالدولار!

– ضحايا الفيروس في لبنان أعلى منهم في الهند

– السعوديّة تضغط لترحيل الخلاف: بوادر «مواجهة شاملة» في الجنوب

البناء :

– مؤتمر باريس للمساعدات الإنسانيّة: ‏توقعات بتأمين 500 مليون دولار من ‏مليارين

– اللجان المشتركة اليوم والمجلس المركزيّ غداً لترشيد الدعم والبداية ‏المحروقات

– سلامة: الدعم مستمرّ لشهرين… وسنسلّم وثائق التدقيق حول ‏حسابات الدولة لا المصارف

الديار :

– مجلس النواب يمهد اليوم لدراسة الدعم…

– الحريري ‏يؤجل “تشكيلة الأمر الواقع” حتى نهاية الأسبوع ‏مراعاةً لماكرون ‎

– مؤتمر دعم لبنان يضع “اطاراً للاصلاح والتعافي واعادة الاعمار” بتكلفة مليارين و500 مليون دولار

اللواء :

– مؤتمر المساعدات نحو “صندوق إنساني”.. وسلامة يمدّد الدعم حتى شباط

– شيا تطالب برّي بمسافة مع حزب الله..

– البنك الدولي يدين المنظومة الحاكمة

الجمهورية :

– الدعم بين “الترشيد” و”الترشيق”… ‏والأنظار الى مؤتمر باريس مساء

– سلامة: إمكاناتنا الدعم لشهرين

– إنفاق الاحتياطي مدمر

النهار :

– المؤتمر الدولي الثاني للدعم … بلا حكومة‎! ‎

الأنباء :

– تلاقٍ دولي من أجل اللبنانيين مقابل افتراق داخلي.. ومسار ترشيد الدعم يبدأ

الاسرار

البناء‎

– قال خبير مالي إن اللبنانيين سيكتشفون إن ما كان يفعله مصرف لبنان في شق ثانوي منه يتصل بسعر بيع الدولار ‏للمستوردين تحت عنوان الدعم، لكن الأصل فيه هو تأمين هذه الدولارات والذي سيتغيّر هو توقف مصرف لبنان ‏عن ذلك، وليس تغيير السعر، وهذا يعني توجّه المستوردين الى السوق وارتفاع سعر الدولار مهما كان مصير ‏الدعم‎.

– قالت مصادر في منظمة الصحة العالمية إن حجم السوق الذي يمثله الدواء واللقاح في مواجهة وباء كورونا ‏يتجاوز المئة مليار دولار خلال السنوات المقبلة وإن هذا يفسر تنافس دول كبرى على هذا السوق، لكنه يدعو ‏للتمهل في التعامل مع المعلومات الخاصة بالوباء نفسه وبالدواء واللقاح‎.‎

النهار‎

– يُنقل عن عائدين من دمشق، بأن التعزيزات العسكرية للنظام وحلفائه بمعظمها تتركّز في الجولان والقنيطرة وعلى ‏امتداد الحدود اللبنانية ـ السورية‎.

– أبلغ أحد المرشحين لتولّي حقيبة الطاقة بأن إسمه حُسم، وقيل له أن مراسيم التأليف ستصدر خلال يومين، ولما ‏أبلغ صديقاً له بهذه المعلومات، جبه بجواب “لا حكومة يا صديقي‎”.

الجمهورية‎

– فقد أحد المسؤولين ملفا في ظروف غامضة ويسعى الى التثبت من أنه مخروق من الداخل وكشف الفاعل‎.

– تحصل إجتماعات لدى كافة الأحزاب السياسية لبحث أي قرار يمكن أن يتخذ في شأن موضوع ذات بعد قومي ‏على مستوى الأمن الغذائي، يشكل سقوطًا إضافيًا لإمكانات التعافي‎.

– علمت أوساط متابعة أن زيارة مرجع غير مدني إلى مرجعيته الأساسية حملت له كل الهواجس وأثمرت وعداً ‏بزيارة لبنان‎.‎

اللواء‎

– ربطت مصادر دبلوماسية بين زيارة سفيرة الى مقرّ رئاسي، وتأجيل جولة المفاوضات، ومهمة المفوّض ‏الأميركي في بيروت‎!

– نصح مسؤول نقدي بتأجيل اجتماع مصيري، بانتظار معرفة مسار المساعدات، وحاجات الدعم الملحة‎.

– أحدثت المعلومات عن اتجاه أميركي لفصل نظام لبنان المالي عن النظام المالي العالمي، بلبلة اضافية لدى ‏المصرفيين ورجال المال والأعمال‎!‎

الأنباء

– تململ كبير على مستوى ملف مرتبط بقرار التعبئة العامة ما قد يدفع الوزير المعني ‏للتراجع عن قرار اتخذه‎

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– كان لافتاً أن رئيس حزب سياسي أعاد في مؤتمر صحافي عقده مضمون الطرح ذاته الذي ‏تقدم به حزب سياسي آخر في ملف الدعم، دون أن يشير للأمر‎

المصدر: صحف