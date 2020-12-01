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December 1 2020 - 19:50

كورونا في بلجيكا.. تسجيل 786 و98 وفاة جديدة

منذ 34 mins 1 December، 2020
علم بلجيكا
أخبار دولية - بلجيكا

سجلت بلجيكا 786 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يدل على انخفاض معدل الإصابات بنسبة 32% مقارنة مع الأسبوع الماضي، فيما كان معدل عدد الإصابات اليومية يتجاوز 20 ألف حالة في ذروة الجائحة.

كما سجلت بلجيكا منذ يوم الاثنين، 98 حالة وفاة ناجمة عن “كوفيد-19″، ما يعتبره الخبراء مستوى مرتفعا نسبيا، رغم انخفاض الوفيات بنسبة 27% تقريبا مقارنة مع الأسبوع الماضي.

واستقبلت المستشفيات في بلجيكا 120 مريضا جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما غادر 91 مريضا المستشفيات بعد شفائهم التام من المرض، ولا يزال 4 آلاف مصاب بـ “كوفيد-19” يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 900 في وحدات العناية المركزة.

المصدر: روسيا اليوم

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