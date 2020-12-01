النفط يهبط مع إرجاء “أوبك+” المحادثات

نزلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ عادت المخاوف بشأن زيادة المعروض إلى الواجهة، بعد إرجاء المنتجين الكبار محادثاتهم بشأن سياسة الإنتاج لعام 2021.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه جائحة فيروس كورونا تقويض الطلب على الوقود.

وهبط خام “برنت” بنسبة 0.5% إلى 47.62 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط بما يزيد عن 1% أمس الاثنين.

وتراجع خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.5% أيضا إلى 45.11 دولار للبرميل، بعد أن نزل 0.4% في الجلسة السابقة.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 27% بعد أن أنعشت تطورات لقاح ضد كوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي قد يعزز الطلب على الوقود.

وأرجأت مجموعة “أوبك+” محادثاتها بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل إلى الخميس المقبل، وفقا لما قالته ثلاثة مصادر لوكالة “رويترز”، إذ ما زال هناك خلاف بين كبار المنتجين على كمية النفط التي يتعين عليهم ضخها في ظل ضعف الطلب.

ومن المقرر أن تخفف المجموعة تخفيضات الإنتاج الحالية مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل، لكن مع استمرار تعرض الطلب لضغوط من الجائحة، تقول مصادر إن “أوبك+” تدرس تمديد التخفيضات القائمة إلى الأشهر الأولى من العام القادم.

المصدر: رويترز