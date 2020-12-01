عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في الأول من كانون الأول 2020

العناوين

الأخبار :

– واشنطن تُلوّح بعقوبات على مصرف لبنان‎!‎

– ترسيم الحدود: تهديدٌ أميركيّ بوقف المفاوضات

– صراعات على فروع المخابرات

– صرّافو لبنان إلى التحقيق

– لبنان يتخلّى عن الملحقين العسكريين… باستثناء واشنطن!

– عماد عثمان في «مذكرة ميليشيوية» إلى رجال الأمن: اشتَبِهوا في من تريدون وأوقفوه من دون أمر قضائي!

– بلدية بيروت: تشجير وهمي بـ 5 ملايين دولار

البناء :

– إيران تعتبر لقاء نيوم لنتنياهو وبن سلمان ‏وبومبيو مرجعيّة قرار اغتيال شيخ ملفها ‏النوويّ

– النصف الثاني من كانون الأول فرصة لتحرّك المسار الحكوميّ بدعم فرنسيّ ‏أميركيّ

– ربط نزاع حول ترسيم الحدود عند خط الناقورة… والمعركة حول ‏أنبوب الغاز

الديار:

– اللواء ابراهيم ان حكى… في حوار مع «الديار» : الاجواء الخارجية لا توحي بحكومة قريبة

– لا معلومات لدي ان باسيل فاسد وعون رئيس يٌنجز ولو على حافة الهاوية !

– قلت للاميركيين : سياسة الضغوط لن توصل لاي مكان !

اللواء :

– رسالة “مؤتمر باريس” غداً: تجاوز الطبقة الحاكمة والتشكيك بدورها‎!‎ ‎”‎

– التدقيق الجنائي” في صلب دبلوماسية الضغط المالي الأميركي.. ولا أجندة واضحة للقاء التأليف

الجمهورية :‏

– “العناد” يولّد مسودّة صداميّة. ‏وباريس حاضرة وواشنطن تسأل عن ‏التأخير

– واشنطن: معاقبة الفاسدين لن تتوقف

النهار :

– مفاوضات الترسيم معلّقة والوسيط الأميركي إلى ‏بيروت

الأنباء :

– لا دعم مالي قبل الحكومة ومؤتمر ماكرون إنساني فقط.. وليونة شكلية في التأليف

الاسرار

البناء

– قالت مصادر دبلوماسية إن تأجيل جولة التفاوض المخصصة لترسيم الحدود بطلب «إسرائيلي» تعني أن لبنان ربح الجولة الأولى من التفاوض بتكريس خط الترسيم المقترح من قبل الوفد اللبناني على خط الـ 2200 كلم كسقف تفاوضيّ بديل من السقف الافتراضيّ الذي كان يمثله سقف الـ 860 كلم وأي عودة للتفاوض ستكون ملزمة بأخذ ذلك في الاعتبار.

– رأت مصادر أمنيّة في الخليج أن اتهام إيران للقاء بومبيو ونتنياهو وبن سلمان بالوقوف وراء قرار اغتيال شيخ الملف النووي الإيراني يتضمّن اعتبار النفي السعودي للقاء تأكيداً لحدوثه وصلته بالاغتيال لكون النفي تنصلاً من تبعات الاغتيال وسعياً لتفادي تعرّض المصالح السعوديّة للرد الإيراني المفترض.

الأخبار‎

– عُلِم أن مدير المخابرات العسكرية الذي تنتهي ولايته في غضون أسبوع، العميد طوني منصور، نفى أن يكون في ‏وارد تولي منصب مستشار أمني لقائد الجيش العماد جوزف عون.

وقال منصور لمتصلين به إنه سيتقاعد ويذهب ‏الى منزله، وجاء نفي منصور على إثر ورود معلومات عن نية العماد عون تعيينه في منصب مستحدث ولم يكن ‏موجوداً في أي زمن سابق، وهو المستشار الأمني لقائد الجيش، وفسِّرَت رغبة العماد عون بأنها محاولة لإبقاء ‏منصور بالقرب منه، بعد فشل مشروع التمديد له، وأنه سيطلب منه درس كل الملفات الواردة من مديرية ‏المخابرات، خصوصاً أن العماد عون لم يكن متحمّساً لتولّي العميد طوني قهوجي المديرية بعد انتهاء ولاية ‏منصور‎.

وفي السياق نفسه، لم تنطلق بعد الاجتماعات الخاصة بالتشكيلات الجديدة في مديرية المخابرات، لتعيين رؤساء فروع ‏جدد، إضافة إلى إجراء تشكيلات واسعة في المديرية، وتدور صراعات جدية على المناصب التي تخص مديري ‏الفروع في المناطق، خصوصاً حول المرشحين من الطوائف الإسلامية وعددهم محدود، وحيث تحاول المرجعيات ‏السياسية دعم وصول من يخصّها الى هذا المنصب أو ذاك، بينما هناك عدد أكبر من الضباط المسيحيين المرشحين ‏لهذه المناصب، وسط خلافات قوية بين قائد الجيش والتيار الوطني الحر حول بعض الأسماء، على أن يلعب الرئيس ‏ميشال عون دوراً في معالجة هذه المسألة.

– رغم أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يأذن لكل من المراقب لدى لجنة الرقابة على المصارف كمال الأمين ‏ومدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالصرّافين “فئة أ” الذين ‏يحصلون على دولارات بأسعار مدعومة من مصرف لبنان، في التحقيق المفتوح أمام مفرزة الضاحية القضائية، ‏إلا أنّ مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون استدعت جميع الصرافين لحضور جلسة تحقيق نهار الخميس ‏المقبل، طالبة منهم جلب جميع المستندات التي تُدوّن فيها أسماء الزبائن وأسباب بيعهم الدولارات ووفقاً لأي ‏أسعار. وفيما اعتبرت مصادر مطلعة على التحقيق أنّ من واجبات مصرف لبنان الرقابة على عمل الصرّافين، إلاّ ‏أنّ الصرافين المستدعين للتحقيق استنكروا استدعاءهم لكون الصلاحية منعقدة للنيابة العامة المالية التي لم تُحرّك ‏ساكناً بعد‎.‎

الجمهورية‎

ـ تسعى دولة لدخول مجموعة تعنى بالوضع في لبنان وما فاجأها أن دولة صديقة دعتها الى التمهل لعدم القدرة على ‏فتح الباب اليوم‎.

ـ لاحظت أوساط سياسية أن بعض الأسماء المقترحة للتوزير في حكومة الإختصاصيين تحمل صبغة حزب ‏منافس لتيار مسيحي‎.

ـ يدفع أحد الأحزاب حاليا إلى تعويم مسؤول في ظل تسارع الأحداث الإقليمية والدولية وعدم الوصول إلى قواسم ‏مشتركة بين مرجعين‎.‎

اللواء‎

ـ فُهم من مجرى نتائج الاتصالات أن لقاء رؤساء الكتل ممر إجباري، لتشكيلة تحظى بقبول المناقشة بين الرئيسين ‏المعنيين‎.

ـ يدرس قضاة إقامة دعاوى عامة وشخصية على وزير معني، من دون التوصل إلى خيارات نهائية بعد‎.

ـ قرئت إطلالة لشخصية رسمية على أنها رسالة لقطب مؤلف أن الخيارات قائمة، ومنها اللجوء إلى خيار التعويم‎!‎

الأنباء

– اهتمام دولة كبرى مستجد بمخاطبة الرأي العام اللبناني وخطوات تُتخذ على هذا المستوى ‏لا سيما اعلاميا‎.‎

– خطوة تشريعية لا تؤخذ على محمل الجدّ في قطاع مالي معني بها‎

المصدر: صحف