مصادر المنار توضح آخر تطورات ملف تأليف الحكومة

قالت مصادر متابعة لتأليف الحكومة في لبنان لقناة المنار إنه “الطبيعي أن يتوجّه الحريري الى القصر الجمهوري ليتشارك مع الرئيس عون في وضع التشكيلة الحكومية”، وتابعت “توجّه الحريري بتشكيلة أمر واقع تستبعد دور الشراكة لرئيس الجمهورية وتتجاوز المعايير الموحدة التي تطالب بها الكتل النيابية ، فهذا أمر لن يوصل الى مكان”.

واوضحت المصادر ان “الايحاء في الاعلام بأنّ هناك من يعمل لتأليف حكومة وباتت جاهزة وهناك من لا يقوم الا بالتعطيل، بات سيناريو ممجوجا، لا حبكة فيه تحترم العقول”، ولفتت الى ان “العقدة لا تزال في الأسماء”، وتابعت “الرئيس المكلّف لا يبدو أنّه في وارد التراجع خطوة الى الوراء في هذه النقطة”، واضافت “كما أنّ رئيس الجمهورية ليس بوارد القبول أن يكون مفتاح التسمية بيد الحريري وحده، حتى الفرنسيين لم تنجح محاولاتهم في حلّ هذه العقدة”.

واعتبرت المصادر انه “ليس المهم أن يتوجّه الحريري الى بعبدا أم لا ، المهم ، ماذا سيحمل معه وكيف سيتصرّف هناك؟”، وتابعت “آخر اللقاءات بين الرئيسين عون والحريري لم يُنس بعد ، وتكراره لا يُنعش الذاكرة بل يزيد الامور فشلا فوق إفشال”.

المصدر: قناة المنار