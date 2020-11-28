وديع الخازن: الوضع قابل للتفجير ما لم يتحرك المعنيون فورا لوقف الغلاء المستشري

قال رئيس “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن “لم يعد الوضع المعيشي يحتمل لحظة تأجيل أخرى، لأنه مرشح للانفجار الاجتماعي في وجه كل شيء مع ارتفاع الأسعار الفالت على غاربه، فضلا عن الاستهتار بقيم العيش وحياة المواطنين”.

ونبه الخازن السبت من ان “الوضع قابل للتفجير ما لم يتحرك المعنيون فورا من دون أي إبطاء لوقف موجة الغلاء المستشرية والفاحشة والهازئة والتي تتلطى بحرية المنافسة في الأسعار”، ورأى انه “ليس ما يمنع المسؤولين من اتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء حالة التسونامي التي تجتاح المواطنين وتهدد عيالهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام