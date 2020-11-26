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November 26 2020 - 08:54

الدفاع الروسية تختبر بنجاح صاروخا جديدا مضادا للصواريخ

منذ 7 mins 26 November، 2020
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أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها اختبرت بنجاح صاروخا جديدا مضادا للصواريخ، تم إطلاقه من ميدان التجارب “ساري شاغان” في كازاخستان.

وقالت وزارة الدفاع إن الصاروخ أصاب الهدف الافتراضي بدقة، ونفذ الإطلاق الطاقم القتالي للدفاع الجوي والصاروخي للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وأكد قائد الجيش الأول للدفاع الجوي والصاروخي، الجنرال أندري ديمين، أن الصاروخ المضاد الجديد نفذ مهمته بنجاح وأصاب الهدف الافتراضي بدقة، وذلك بعد سلسلة من الاختبارات.

وقالت وزارة الدفاع إن نظام الدفاع المضاد للصواريخ مخصص للحماية من الهجمات الجو – فضائية.

المصدر: روسيا اليوم

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