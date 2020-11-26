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November 26 2020 - 08:52

حكومة نيوزيلندا تعتزم إعلان حالة طوارئ مناخية

منذ 36 mins 26 November، 2020
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أخبار دولية - نيوزيلاندا

تعتزم الحكومة في نيوزيلندا إعلان حالة الطوارئ المناخية، في خطوة رمزية، لزيادة الضغط من أجل اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتباس الحراري.

وقالت الحكومة إنها ستقدم اقتراحا لإعلان حالة الطوارئ هذه يوم الأربعاء المقبل، مع استئناف البرلمان للانعقاد بعد الانتخابات العامة التي فاز بها حزب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.

وقالت أرديرن، وفقا لقناة “TVNZ” الحكومية: “لطالما اعتبرنا تغير المناخ تهديدا كبيرا لمنطقتنا، وهو شيء يجب أن نتخذ إجراءات فورية بشأنه”، معتبرة أنه “لسوء الحظ ، لم نتمكن من التقدم في اقتراح بشأن حالة طوارئ مناخية في البرلمان في الفترة الأخيرة، لكننا الآن قادرون على ذلك”.

المصدر: وكالة رويترز

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