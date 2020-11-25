حسين: انخفاض عدد القوات الأميركية في العراق إلى 2500 عنصر.. ولافروف: مستعدون لتلبية احتياجات العراق العسكرية

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه “كان هناك 5200 عنصر امريكي في العراق، والآن وصل العدد الى 2500 عنصر وتم الاعلان عن سحب 500 عنصر قبل ايام نتيجة الحوارات العراقية الامريكية”، متابعاً “لدينا حوارات ومفاوضات مع 7 دول أوروبية لرعايا جاءوا منها وشاركوا بالقتال مع الارهابيين ونتفاوض على اعادتهم ومحاكمتهم في دولهم الاصلية او محاكمتهم في العراق”.

وقال حسين، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة موسكو، “بحثنا مع لافروف تحديات المنطقة والعمل المشترك لمواجهتها وتطرقنا للوضع الامني العراقي وعلاقته بدول الجوار”. واشار الى أن “الوضع السوري كان نقطة مهمة في مباحثاتنا وناقشنا تسوية الأزمة”، مضيفا “نشكر الحكومة الروسية للتعاون معنا لمكافحة الارهاب”.

ولفت الى ان “موسكو اعلنت عودة الطلبة العراقيين إلى روسيا لاكمال دراستهم”، مضيفاً أن “الشركات الروسية نشطة في العراق”، وموضحاً الى انه “نعمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين بغداد وموسكو”. وتابع حسين “تطرقنا للعلاقات في المجال العسكري”، لافتا الى أن “وزير الدفاع العراقي سيزور موسكو وسيناقش الملفات العسكرية”.

بدوره، أكد لافروف جدية بلاده بتطوير العلاقات مع العراق، والاستعداد لتلبية طلبات العراق في مجال التسليح، مضيفاً “نشكر بغداد على دورها في حل ازمة اللاجئين السوريين”. وأشار الى ان “الوجود الامريكي في والعراق وسوريا وليبيا لم يجلب إلا الدمار فيها ويقوض سيادتها وسبب العديد من المشكلات فيها”.

المصدر: الفرات نيوز