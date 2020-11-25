عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 25 تشرين الثاني 2020

العناوين
الأخبار :
– اليرزة وبعبدا: حسابات السياسة والأمن على خطّ الرئاسيات
– المسؤولية السياسية عن انفجار المرفأ: المحقق العدلي «يهرب»
– قطار التطبيع يتسارع
– ارتدادات «لقاء نيوم»: احتفالات إسرائيلية بـ«الجزع» السعودي
– الخرطوم لتل أبيب: حاضرون لمحاصرة المقاومة
– صدمة في مصر: ما هكذا يكون التطبيع!
الديار :
– “قانون الانتخاب” يقسم البلد طائفيا…
– صوّان يعدّ لمفاجآت من العيار الثقيل
– عون يلقي كرة “التدقيق الجنائي” في ملعب مجلس النواب
– بري يرفع عنه المسؤولية تجميد الملف الحكومي
– “الاقفال العام” مستمر حتى نهاية الشهر ولا استثناءات اضافية في الاسبوع الثاني
اللواء :
– رسالة عون للمجلس: تغطية على إفشال التأليف أو إعادة التعويم!
– اشتباك حاد بين برّي وجعجع وباسيل حول قانون الانتخاب..
– لجنة كورونا تتجه لإعادة فتح البلد الإثنين
الجمهورية :
– الحريري: إنتظار ولا اعتذار… ومخاوف من تأخّر التأليف الى شباط
– التدقيق الى الحلبة النيابية
– حرص غربي على دعم الحدود
النهار :
– مواجهتان ساخنتان في المجلس والتأليف إلى الرف!
الأنباء :
– توجّهات دبلوماسية توحي بالأصعب..
– عون يضع “التدقيق” بوجه المجلس وكنعان متمايز
الاسرار
النهار
– قال مرجع روحي مسيحي لناشط سياسي زاره قبل أيام، إنّه سيبقى على مواقفه وسيقول كل شيء ولن يسكت بعد الآن، مبدياً عتبه على المسؤولين ولا سيما على مرجعية كبيرة تتحدث عن معاناة البلد دون أي خطوات وإجراءات.
– اتُّخذت إجراءات حاسمة من معظم البلديات حول تواجد النازحين السوريين وإعادة النظر بمن دخل اخيراً بشكل غير قانوني، في ظل معلومات عن ازدياد اعدادهم خلال الأشهر القليلة الماضية.
– يحرص اعضاء تكتل سياسي على عدم البوح بمشكلات تعصف بهم خصوصا مع اقتراب موعد اطلاق لقاء من بين صفوفهم معارض لهم.
– نقل عن وزير الخارجية الاميركي خلال لقاء في باريس قوله ان الطبقة السياسية في لبنان كلها فاسدة ويجب تغييرها.
اللواء
– تراجعت المخاوف من دفعة عقوبات جديدة، في ضوء معلومات عن أداء مختلف للإدارة الجديدة في البيت الأبيض.
– يواجه مسؤول نقدي رفيع مأزقاً بحلول شباط المقبل أيا كانت الخطوات المتصلة برفع الدعم أو التدقيق المالي.
– لحقت خسائر بفنادف العاصمة التي كانت تعمل بمستوى مقبول لجهة النزلاء والضيوف بما يساهم في مواجهة الانهيارات المالية بلغت ما لا يقل عن 80% في غضون فترة الاقفال!
الجمهورية
– إستغربت أوساط حزبية عدم تحرك السلطة حتى الآن في ملف ناجم من حدث أمني مفاجئ مع العلم أنه أحدث أضرارا مادية ومعنوبة كبيرة.
– وقع خلاف بين وزيرين في وزارتين خدماتيتين بسب تضارب الصلاحيات على خلفية دعم السلع الأساسية.
– نقل عن مقربين من أحد كبار السياسيين قوله إن رفضه لقاء شخصية سياسية نهائي ومرده الى أنه لم يكن البادىء في القطيعة بينهما.
الأنباء
– نقل عن مقرّبين من مرجع رسمي أنه كان يبحث في كيفية توقيف مسؤول مالي لدى عودته عبر المطار ثم عدل
المصدر: صحف