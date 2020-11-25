عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 25 تشرين الثاني 2020

العناوين

الأخبار :

– اليرزة وبعبدا: حسابات السياسة والأمن على خطّ الرئاسيات

– المسؤولية السياسية عن انفجار المرفأ: المحقق العدلي «يهرب»

– قطار التطبيع يتسارع

– ارتدادات «لقاء نيوم»: احتفالات إسرائيلية بـ«الجزع» السعودي

– الخرطوم لتل أبيب: حاضرون لمحاصرة المقاومة

– صدمة في مصر: ما هكذا يكون التطبيع!

الديار :‎

– “‎قانون الانتخاب” يقسم البلد طائفيا…

– صوّان يعدّ ‏لمفاجآت من العيار الثقيل ‎

– عون يلقي كرة “التدقيق الجنائي” في ملعب مجلس النواب

– بري يرفع عنه المسؤولية تجميد الملف الحكومي

– “الاقفال العام” مستمر حتى نهاية الشهر ولا استثناءات اضافية في الاسبوع الثاني

اللواء :

– رسالة عون للمجلس: تغطية على إفشال التأليف أو إعادة التعويم‎!‎

– اشتباك حاد بين برّي وجعجع وباسيل حول قانون الانتخاب..

– لجنة كورونا تتجه لإعادة فتح البلد الإثنين

الجمهورية :

– الحريري: إنتظار ولا اعتذار… ومخاوف من ‏تأخّر التأليف الى شباط

– التدقيق الى الحلبة النيابية

– حرص غربي على دعم الحدود

النهار :

– مواجهتان ساخنتان في المجلس والتأليف إلى الرف‎!‎

الأنباء :

– توجّهات دبلوماسية توحي بالأصعب..

– عون يضع “التدقيق” بوجه المجلس وكنعان متمايز

الاسرار

النهار‎

– قال مرجع روحي مسيحي لناشط سياسي زاره قبل أيام، إنّه سيبقى على مواقفه وسيقول كل ‏شيء ولن يسكت بعد الآن، مبدياً عتبه على المسؤولين ولا سيما على مرجعية كبيرة تتحدث عن ‏معاناة البلد دون أي خطوات وإجراءات‎.‎

– اتُّخذت إجراءات حاسمة من معظم البلديات حول تواجد النازحين السوريين وإعادة النظر بمن دخل ‏اخيراً بشكل غير قانوني، في ظل معلومات عن ازدياد اعدادهم خلال الأشهر القليلة الماضية‎.‎

– يحرص اعضاء تكتل سياسي على عدم البوح بمشكلات تعصف بهم خصوصا مع اقتراب موعد اطلاق ‏لقاء من بين صفوفهم معارض لهم‎.‎

– نقل عن وزير الخارجية الاميركي خلال لقاء في باريس قوله ان الطبقة السياسية في لبنان كلها ‏فاسدة ويجب تغييرها‎.‎

اللواء

– تراجعت المخاوف من دفعة عقوبات جديدة، في ضوء معلومات عن أداء مختلف للإدارة الجديدة في البيت ‏الأبيض‎.

– يواجه مسؤول نقدي رفيع مأزقاً بحلول شباط المقبل أيا كانت الخطوات المتصلة برفع الدعم أو التدقيق المالي‎.

– لحقت خسائر بفنادف العاصمة التي كانت تعمل بمستوى مقبول لجهة النزلاء والضيوف بما يساهم في مواجهة ‏الانهيارات المالية بلغت ما لا يقل عن 80% في غضون فترة الاقفال‏‎!‎

الجمهورية

– إستغربت أوساط حزبية عدم تحرك السلطة حتى الآن في ملف ناجم من حدث أمني مفاجئ مع العلم أنه أحدث ‏أضرارا مادية ومعنوبة كبيرة‎.

– وقع خلاف بين وزيرين في وزارتين خدماتيتين بسب تضارب الصلاحيات على خلفية دعم السلع الأساسية‎.

– نقل عن مقربين من أحد كبار السياسيين قوله إن رفضه لقاء شخصية سياسية نهائي ومرده الى أنه لم يكن البادىء ‏في القطيعة بينهما‎.‎

الأنباء

– نقل عن مقرّبين من مرجع رسمي أنه كان يبحث في كيفية توقيف مسؤول مالي لدى ‏عودته عبر المطار ثم عدل

المصدر: صحف