عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 25 تشرين الثاني 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 25 2020 - 09:52

عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 25 تشرين الثاني 2020

منذ 1 ساعة 25 November، 2020
اسرار الصحف - أسرار
صحافة - صحافة محلية

العناوين

الأخبار :

–  اليرزة وبعبدا: حسابات السياسة والأمن على خطّ الرئاسيات

–  المسؤولية السياسية عن انفجار المرفأ: المحقق العدلي «يهرب»

–  قطار التطبيع يتسارع

–  ارتدادات «لقاء نيوم»: احتفالات إسرائيلية بـ«الجزع» السعودي

–  الخرطوم لتل أبيب: حاضرون لمحاصرة المقاومة

–  صدمة في مصر: ما هكذا يكون التطبيع!

الديار :‎

–  “‎قانون الانتخاب” يقسم البلد طائفيا…

–  صوّان يعدّ ‏لمفاجآت من العيار الثقيل ‎

–  عون يلقي كرة “التدقيق الجنائي” في ملعب مجلس النواب

–  بري يرفع عنه المسؤولية تجميد الملف الحكومي

–  “الاقفال العام” مستمر حتى نهاية الشهر ولا استثناءات اضافية في الاسبوع الثاني

اللواء :

–   رسالة عون للمجلس: تغطية على إفشال التأليف أو إعادة التعويم‎!‎

–  اشتباك حاد بين برّي وجعجع وباسيل حول قانون الانتخاب..

–  لجنة كورونا تتجه لإعادة فتح البلد الإثنين

الجمهورية :

–  الحريري: إنتظار ولا اعتذار… ومخاوف من ‏تأخّر التأليف الى شباط

–  التدقيق الى الحلبة النيابية

–  حرص غربي على دعم الحدود

النهار :

–  مواجهتان ساخنتان في المجلس والتأليف إلى الرف‎!‎

  الأنباء :

–   توجّهات دبلوماسية توحي بالأصعب..

–  عون يضع “التدقيق” بوجه المجلس وكنعان متمايز

الاسرار

النهار‎

–  قال مرجع روحي مسيحي لناشط سياسي زاره قبل أيام، إنّه سيبقى على مواقفه وسيقول كل ‏شيء ولن يسكت بعد الآن، مبدياً عتبه على المسؤولين ولا سيما على مرجعية كبيرة تتحدث عن ‏معاناة البلد دون أي خطوات وإجراءات‎.‎

–  اتُّخذت إجراءات حاسمة من معظم البلديات حول تواجد النازحين السوريين وإعادة النظر بمن دخل ‏اخيراً بشكل غير قانوني، في ظل معلومات عن ازدياد اعدادهم خلال الأشهر القليلة الماضية‎.‎

–  يحرص اعضاء تكتل سياسي على عدم البوح بمشكلات تعصف بهم خصوصا مع اقتراب موعد اطلاق ‏لقاء من بين صفوفهم معارض لهم‎.‎

–  نقل عن وزير الخارجية الاميركي خلال لقاء في باريس قوله ان الطبقة السياسية في لبنان كلها ‏فاسدة ويجب تغييرها‎.‎

اللواء

–  تراجعت المخاوف من دفعة عقوبات جديدة، في ضوء معلومات عن أداء مختلف للإدارة الجديدة في البيت ‏الأبيض‎.

–  يواجه مسؤول نقدي رفيع مأزقاً بحلول شباط المقبل أيا كانت الخطوات المتصلة برفع الدعم أو التدقيق المالي‎.

–  لحقت خسائر بفنادف العاصمة التي كانت تعمل بمستوى مقبول لجهة النزلاء والضيوف بما يساهم في مواجهة ‏الانهيارات المالية بلغت ما لا يقل عن 80% في غضون فترة الاقفال‏‎!‎

الجمهورية

–  إستغربت أوساط حزبية عدم تحرك السلطة حتى الآن في ملف ناجم من حدث أمني مفاجئ مع العلم أنه أحدث ‏أضرارا مادية ومعنوبة كبيرة‎.

–  وقع خلاف بين وزيرين في وزارتين خدماتيتين بسب تضارب الصلاحيات على خلفية دعم السلع الأساسية‎.

–  نقل عن مقربين من أحد كبار السياسيين قوله إن رفضه لقاء شخصية سياسية نهائي ومرده الى أنه لم يكن البادىء ‏في القطيعة بينهما‎.‎

الأنباء

–  نقل عن مقرّبين من مرجع رسمي أنه كان يبحث في كيفية توقيف مسؤول مالي لدى ‏عودته عبر المطار ثم عدل

المصدر: صحف

التعليقات

ذات صلة