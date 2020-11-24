عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 24 تشرين الثاني 2020

العناوين

الأخبار :

– آل سعود – إسرائيل: حلف بوجه المقاومة

– بومبيو: عقوبات لمن يؤلّف حكومة مع حزب الله؟ الحكومة إلى العام المقبل‎!‎

ـ ‫الحدّ من التعذيب: القانون (لا) يُطبّق… «ع الهلّة»

ـ ‫ إهمال أمني وقضائي: العقل المدبرّ لـ«الهروب الكبير» لا يزال متوارياً

البناء :

– المقداد وزيراً للخارجيّة السوريّة ‏والجعفريّ نائباً له… وأنصار الله يفجّرون ‏محطة آرامكو

– تساؤلات حول موقع لبنان في مباحثات بومبيو ونتنياهو وبن سلمان؟

– الحكومة ‏مؤجلة بانتظار إعلان فوز بايدن رسميّاً بالرئاسة الأميركيّة‎!‎

الديار :

– لبنان في “عين العاصفة”: ضغوط “وابتزاز” بانتظار نهاية ‏الفوضى الاميركية

– الرياض تتشدد حكوميا وتحذّر الحريري من الاستمرار في ‏‏”تغطية” حزب الله

– باريس تنصح بالتريث… و”اسرائيل” تخيَر الرئيس عون ‏بين “التطبيع” و”الجوع”‏

اللواء :

– مبادرة إنقاذية للنقابات لكسر الجمود.. فهل تهتز ضمائر المسؤولين؟

– أولوية عون التدقيق الجنائي.. والإنتظارات مثيرة للمخاوف وسط تحذيرات دولية

ـ بايدن يختار بلينكن وزيرا للخارجية ويسمي أعضاء فريقه للأمن القومي

ـ الصحة العاملية: العالم بحاجة لـ 3.4 مليار دولار لتوزيع اللقاحات

الجمهورية :

– عون والحريري حرب معايير مفتوحة

– التأليف معلّق.. ومخاوف من تطوّرات ‏المنطقة .. والسعودية تحض على ‏الاصلاحات

– لقاء بين نتياهو وبن سلمان؟

ـ »مشروع – اعجوبة«: تشكيلة حكومية في ساعات

ـ ضوء أخضر اميركي لماكرون في لبنان

ـ كارثة إضافية: الفيروسات في كل صحن

النهار :

– انسداد حكومي طويل وتقارب عوني قواتي

ـ جلسة اللجان غدا والتدقيق الجنائي يثيران تباينات واصطفافات سياسية طارئة

ـ “المبادرة الوطنية الانقاذية” ترفع صوت المجتمع المدني الحي بخطة للتغيير

ـ بايدن اختار بلينكن لوزارة الخارجية وسوليفان للأمن القومي

ـ رواية إسرائيلية نفتها الرياض عن زيارة نتنياهو السعودية

الأنباء :

– التأليف في إجازة… وكباش “التدقيق” تُسعّره المآرب

الاسرار

البناء

– قال سفير لبناني سابق في واشنطن إنه عندما يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترافه بفوز منافسه جو بايدن واستعداده لتسليم الرئاسة تنفرج الأوضاع الحكوميّة في لبنان لأن التنسيق في السياسة الخارجيّة من كل دول العالم يبدأ مع الرئيس القادم وفريقه الانتقالي.

– قالت مصادر دبلوماسية في الخليج إن ما حمله وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى عواصم المنطقة هو تطمين دفاعي بأن سلاح الجو الأميركي سيتدخل لحماية حلفاء واشنطن اذا تعرّضوا لهجوم من إيران وليس كما كانوا يعتقدون بأن هجوماً أميركياً وشيكاً يستهدف إيران.

النهار‎



ـ تداول اعلاميون رسالة من احد اصحاب المواقع تتضمن تهديد من لم يقف الى جانبه اثناء توقيفه بتهمة تزوير ‏بطاقات صحافية وبيعها علما انه لم يخضع للمحاكمة بل اطلق بعد ايام‎.

ـ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية إطلاق أحد موقوفي حادثة البساتين، والذي أدى إلى تصعيد من ‏رئيس الحزب الديمقراطي وحزبه، ما يؤكد استمرار ذيول هذه الحادثة ورواسبها وفشل اللجنة الثلاثية التي شُكّلت ‏لمعالجة وضع البيت الدرزي‎.

ـ يقول أحد النواب العائدين من دولة خليجية إنّ ما سمعه من أصدقائه الخليجيين وما يُكتب في بعض الإعلام يؤكد ‏على تحوّلات جذرية ستحصل على صعيد علاقة لبنان بالخليج، والمخاوف من أن ترتد سلباً على الاقتصاد ‏اللبناني‎. ‎

الجمهورية‎

ـ يقول مسؤولون في تيار بارز إن سبب عرقلة تأليف الحكومة هو أن همّ المعرقلين الوحيد هو الحصول على ‏حصص رغم إنكارالجميع ذلك‎.

ـ دار خلاف داخل مجلس مالي ونقدي حول إمكان رفع الدعم عن سلعة حيوية للمواطنين مؤثرة في حياتهم اليومية‎.

ـ تستغرب لجان الأهل في المدارس آلية توزيع الهبة الفرنسية إلى أهالي الطلاب لأنها لا تذهب فقط للعائلات ‏الأكثر فقرا‎.‎

اللواء‎

ـ تدقق جهات دولية في الأسباب الحقيقية لإقدام شركة التدقيق الجنائي على إنهاء العقد مع لبنان للتدقيق في حسابات ‏مصرف لبنان‎!

ـ فوجئ قطب سياسي بالحملة التي استهدفت الفئة السياسية، التي ينتمي إليها، ويتجه لإتخاذ إجراءات‎!

ـ تسود مخاوف لدى ما تبقى من رعايا سفارات من شهرين صعبين، ينتظران لبنان‎!‎

الأنباء



– ملف مالي يشكل عامل تفجير إضافي للعلاقة المتوترة أصلاً بين حليفين لدودَين‎.‎

– يؤكد مرجع سياسي وجود توجيهات من خارج سياق المناكفات السياسية المحلية تقف خلف حملة تشويه مقصودة ‏لبعض القوى‎

المصدر: صحف