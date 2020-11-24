“موجود في كل منزل”… عصير “ينسف” دهون البطن والأرداف في وقت قياسي

كشفت مجلة عربية متخصصة بشؤون المرأة عن عصير فعال يساعد في حرق دهون البطن والأرداف بسرعة كبيرة وتتوفر مواده في كل منزل.

تعتبر دهون البطن من أكثر المناطق التي يصعب معالجتها من خلال الحميات الغذائية المتبعة، لكن مجلة “لها” أشارت إلى وجود عصير من شأنه أن “ينسف” دهون البطن بسرعة قياسية ويعالج هذه المشكلة.

وأشارت المجلة إلى أن محتويات هذا العصير متوافرة في كل منزل تقريبا وهي عبارة عن “حبة خيار، 3 حبّات جزر، نصف كوب من الأناناس، نصف كوب من الفليفلة الحلوة، نصف كوب من عصير الليمون”.

ويتم تحضير العصير بعد غسل الخضار والفواكه وتقشير الجزر والخيار والأناناس ونزع بذور الفليفلة.

ثم يتم وضع المكونات في الخلاط وتخفق بشكل جيد حتى تتحول إلى عصير متجانس يمكن تناوله بسهوله.

وبينت المجلة إلى أنه للاستفادة من خصائص هذا العصير على الجسم وخصوصا منطقة البطن والأرداف وغيرها من المناطق، يجب تناوله بشكل منتظم على الشكل التالي: “شرب كوب من الماء الفاتر في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم ثم شرب كوب من المخفوق بعد مرور 10 دقائق وتناول فطور صحي”.

وحذرت المجلة من ضرورة عدم إضافة الأناناس في حال وجود أي عرض من أعراض قرحة المعدة، وعلى ضرورة شرب هذا العصر من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا مع تناول الأطعمة الصحية الخالية من الدهون ونسب عالية من السكريات وممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة.

المصدر: سبوتنيك