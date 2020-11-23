النائب عراجي: نحتاج إلى 5 ايام إضافية لتقييم الإقفال وإذا أصرّ مصرف لبنان على رفع الدعم عن الدواء سنطالب بدعم الادوية الاساسية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2020 - 09:36

النائب عراجي: نحتاج إلى 5 ايام إضافية لتقييم الإقفال وإذا أصرّ مصرف لبنان على رفع الدعم عن الدواء سنطالب بدعم الادوية الاساسية

منذ 20 mins 23 November، 2020
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي
لبنان

اكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي اننا “نحتاج إلى 4 أو 5 ايام إضافية لتقييم فعالية الإقفال ولكننا لم نشهد تراجعا في الاصابات لغاية الآن، ولسنا مع تقصير مدة الاقفال”.

واوضح في حديث اذاعي ان “اجتماعاً  سينعقد غدا للجنة الصحة النيابية مع مستوردي ومصنّعي الادوية والهيئات الضامنة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لبحث ترشيد الدواء وتشجيع الصناعة الوطنية”.

واشار النائب عراجي في حديثه انه “إذا أصرّ مصرف لبنان على رفع الدعم عن الدواء سنطالب بدعم الادوية الاساسية كأدوية السرطان، القلب، الضغط والسكري، على أن يكون الدعم لصنفين جينيريك (تلك التي لها بدائل) مع الصنف الأجنبي لكل دواء”.

المصدر: وكالات

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