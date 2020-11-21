الشيخ قاسم: التحقيق الجنائي هو مفتاح المعرفة والحل والمبررات التي سيقت لإفشاله غير مقبولة

أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن “المبررات التي سيقت لإفشال التحقيق الجنائي في الواقع المالي لمصرف لبنان غير مقبولة، واستمرار التعمية على واقع المصرف سيؤدي إلى مزيد من التدهور”.

وشدد الشيخ قاسم في تصريح له على “ضرورة وأولوية التحقيق الجنائي، ولا يصح أن نسلِّم بالفشل والإفشال، ولا ينفع تقاذف المسؤوليات”، داعيا إلى “العمل على التحقيق الجنائي من خلال مسارات ثلاثة:

أولاً: دور الحكومة في القرار والمتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق الجنائي عن طريق الاجتماع الاستثنائي للحكومة، إذ ان هذه الأمور الضرورية التي يحتاجها البلد أو المرسوم الاستثنائي بيد الرئيسين.

ثانياً: دور القضاء بقول كلمته فيما يمكن إلزام المصرف بالقيام به أو العقوبة.

ثالثاً: دور المجلس النيابي في إقرار عاجل لما يساعد على تخطي ذرائع عدم تسهيل التحقيق”.

وختم الشيخ قاسم مؤكدا ضرورة العمل بالمسارات الثلاثة في عرض واحد لإنجاز التحقيق الجنائي، فهو مفتاح المعرفة والحل.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله