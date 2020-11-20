جمعية الامام المنتظر (عج) العالمية اطلقت فعاليات فكرية لمدة شهر في اجواء ذكرى ولادة السيدة زينب (ع) ومناسبات دينية

اطلقت جمعية الامام المنتظر {عج} العالمية في اجواء ذكرى ولادة السيدة زينب الحوراء عليها السلام فعاليات وانشطة فكرية ودينية مستمرة ابتداء من اليوم ولمدة شهر، كما تتضمن إحياء العديد من المناسبات الدينية مثل ذكرى ولادة الامام الحسن العسكري عليه السلام واستشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.

وتضمن برنامج لقاء اليوم الموعود الفكري الثامن والخمسون الذي تنظمه جمعية الإمام المنتظر العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية وجمعية الإمام المنتظر{عج}العالمية فرع فرنسا بمناسبة ذكرى ولادة العقيلة السيدة زينب الحوراء “عليها السلام “.

*تلاوة قرآنية للمقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو الجمعية

* كلمة سماحة الشيخ محمد حسن عباس إمام مركز الغدير وممثل جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية في فرنسا

* الشاعرة الدكتورة باسلة زعيتر(لبنان) باقة شعرية من وحي المناسبة

* المنشد السيد عباس عثمان(لبنان) -المنشد الحاج حسين قطايا(فرنسا) مولد من وحي المناسبة

*مسك الختام بدعاء الفرج مع سماحة الشيخ محمد حسن عباس(فرنسا)

كلمة رئيس الجمعية الحاج حبيب الله بلوق:

المشاركات في اللقاء:

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية