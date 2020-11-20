أردوغان: سنضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في معرض “موصياد إكسبو 2020” بمدينة اسطنبول الجمعة، إن حكومته ستضمن تسريع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف الرئيس أردوغان “نحن بصدد اتخاذ خطوات من شأنها ترسيخ سياساتنا الاقتصادية ورفع سقف ديمقراطيتنا وحرياتنا”، متابعاً “عازمون على إدخال تركيا في مرحلة صعود جديدة اقتصاديا وديمقراطيا”.

وأردف “سنضمن تسريع الاستثمارات لتوفير نتائج دائمة في الإنتاج والتوظيف عبر تنشيط المستثمرين المحليين والأجانب، كما أننا مستعدون للسير قدما مع كل من يؤمن بقوة تركيا وإمكانياتها ومستقبلها”. وجدد الرئيس أردوغان تأكيده على وجهة نظره بأن “الفائدة سبب التضخم”. وتطرق إلى قرار البنك المركزي الخميس برفع سعر الفائدة، موضحاً أن “ندرك أنه يتعين علينا تجرع بعض الأدوية المرة في هذه المرحلة عند الحاجة”.

وأردف “أقيم قرار رفع الفائدة الذي اتخذ أمس في هذا الإطار”. وشدد على أن حكومته ترمي “لخفض معدل التضخم إلى منزلة الآحاد أولا بأسرع وقت، ومن ثم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وضمان خفض معدلات الفوائد بما يتماشى مع ذلك”. وأعرب عن اعتقاده بأن سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية سيتسم بالاستقرار عند تحقيق الخطوات المذكورة.

وأكد أنه من الضروري “إخراج تركيا من دوامة الفائدة والتضخم وسعر الصرف”، مضيفاً “ينبغي إعادة ودائعنا الخارجية إلى تركيا قبل أي شيء”. كما تطرق الرئيس أردوغان إلى جائحة كورونا وتداعياتها. وقال في هذا السياق “نحن بوضع جيد نسبيا خلال مرحلة اجتاحت فيها العالم الموجة الثانية للوباء”. وأكد أن الحكومة تعمل للحفاظ على صحة الشعب مع استمرار الإنتاج والتوظيف دون تعطل.

المصدر: روسيا اليوم