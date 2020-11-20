المفوضية الأوروبية تؤكد مراقبة وضع حقوق الإنسان في السعودية

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة، قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين، مراقبة وضع حقوق الإنسان والحريات في الرياض “بشكل جدي ومستمر”.

وأفادت أورسولا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أنه “من الممكن أن تجلب قمة هذه السنة بداية جديدة للتعاون الدولي، لقد واجهنا سنة صعبة ولكن مجموعة العشرين تواكب تطلعاتنا وتساعدنا على استمرار التعاون، كما أننا نعمل بشكل مستمر حول تغير المناخ والصحة والاقتصاد وتعزيز حماية أفضل لمنع كوارث مستقبلية”.

فيما أكد رئيس المجلس الأوروبي خلال المؤتمر، أن “الاتحاد الأوروبي لا يتردد، في فتح موضوع حقوق الإنسان والحريات مع السعودية”. يُذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تتعرض لانتقادات دولية تتعلق باضطهاد الأقليات الدينية والعرقية وكذلك النساء، فيما تنفي الرياض ذلك.

المصدر: سبوتنيك