فهمي حذر من انتحال الصفة: توقيف صاحب وسيلة إعلامية أصدرت بطاقة صحافية لغير لبناني يعمل في احدى ورش البناء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2020 - 01:28

فهمي حذر من انتحال الصفة: توقيف صاحب وسيلة إعلامية أصدرت بطاقة صحافية لغير لبناني يعمل في احدى ورش البناء

منذ 24 mins 20 November، 2020
وزير الدخلية محمد فهمي
لبنان

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في بيان، أنه “في اطار متابعة الاجراءات المتخذة للحد من وباء كورونا، أوقف حاجز لقوى الامن الداخلي سيارة مخالفة لقرار المفرد والمجوز، فعمد صاحبها الى ابراز بطاقة صحافية، وبعد التدقيق فيها من العناصر تبين أن حاملها غير لبناني يدعى ي.ش، ويعمل في احدى ورش البناء، فتم توقيفه واجراء التحقيق اللازم معه. وبنتيجة التحقيق، اوقف صاحب الوسيلة الاعلامية التي اصدرت البطاقة وهو محام، وتمت احالته على القضاء المختص”.

وحذر “الجميع من الاستمرار بهذا الاسلوب والتمادي في انتحال الصفة، وذلك حرصا على تطبيق القانون وحفاظا على مهنة الاعلام والصحافة وصونا لكرامة العاملين في هذا القطاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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