مصر تسجل ارتفاعا ملموسا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، عن تسجيلها 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر على أساس يومي.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 329 حالة، مقابل 242 في بيانات الاثنين و275 الثلاثاء، لتصل إلى 111613 حالة.

وتعتبر حصيلة الأربعاء الأعلى منذ حوالي شهر في مصر وتشير إلى ارتفاع ملموس للمؤشر في الأيام القليلة الماضية.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 14 وفاة جديدة جراء الفيروس، مقابل 12 الاثنين و16 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 6495 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 133 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 101421 شخصا.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

المصدر: وكالات