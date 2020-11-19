مركز “فيكتور” الروسي يعلن عن تطوير 3 لقاحات لمواجهة كورونا

أعلن مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية “فيكتور” في نوفوسيبيرسك، اليوم، إنه يتم تطوير 3 نماذج من اللقاحات لمواجهة “كوفيد-19” .

أعلن مركز فيكتور للأبحاث في نوفوسيبيرسك أنه يقوم بتطوير ثلاثة لقاحات، بالإضافة إلى اللقاح المسجل بالفعل ضد فيروس كورونا، وأن اللقاحات الثلاثة في مراحل مختلفة من البحث.

وأعلنت إدارة مركز فيكتور في إطار جهودها الحثيثة لمواجهة الوباء عن طبيعة اللقاحات الثلاثة وعن مراحل البحث فيها قائلة:

“بناء على النتائج التجريبية التي تم الحصول عليها، اخترنا أربعة لقاحات واعدة للوقاية من “COVID-19” ، والتي هي حاليا في مراحل مختلفة من البحث: لقاح الببتيد؛ وهو لقاح مؤتلف يعتمد على فيروس التهاب الفم الحويصلي ؛ولقاح مؤتلف يعتمد على فيروس الإنفلونزا ؛ ولقاح مؤتلف على أساس فيروس الحصبة “.

في وقت سابق، أفيد أنه في 13 أكتوبر/تشرين الأول، في روسيا كان قد سجل لقاح يعتمد على مستضدات الببتيد “EpiVacCorona”، الذي طوره مركز فيكتور للأبحاث في نوفوسيبيرسك.

المصدر: سبوتنيك