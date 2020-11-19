الخطر الرئيسي للمطهرات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 19 2020 - 05:40

الخطر الرئيسي للمطهرات

منذ 27 mins 19 November، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

يؤدي الاستخدام المتزامن للصابون والمطهر إلى تلف طبقة الدهون في الجلد والالتهاب.
حذرت الطبيبة الروسية أولغا يرشوفا من أنه يمكن أن يؤدي علاج اليدين بمطهر بعد غسلهما بالماء والصابون إلى التهاب الجلد التماسي.
ونقلت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” عن الطبيبة: “المشكلة هي أنه مع الاستخدام المتزامن للصابون والمطهر، يحدث تأثير قوي على طبقة الجلد الدهنية، ويساعد الماء على غسلها”.
أوصت الطبيبة عدم غسل اليدين بالصابون واستخدام المطهرات الخاصة في وقت واحد. عند اختيار مطهر، يجب إعطاء الأفضلية لتلك العلامات التجارية التي تحتوي على زيوت مرطبة.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة