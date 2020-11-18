لجنة معالجة مشكلات المستشفيات والجيش والجهات الضامنة أعلنت صدور تعميم لجمعية المصارف حول المستلزمات الطبية

صدر عن اللجنة المخولة معالجة المشكلات والعراقيل المتعلقة بالمستشفيات والجيش اللبناني والقوى الأمنية والجهات الضامنة البيان الآتي: “استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في وزارة الدفاع الوطني، برئاسة نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وبحضورالمعنيين من وزارتي الاقتصاد والصحة ونقابات المستشفيات والأطباء وشركات التأمين والأدوية والمستلزمات الطبية وممثلين عن الجيش والقوى الأمنية وتعاونيات الدولة، وبعد التوافق على جملة أولويات لمعالجتها وتحديدا البند المتعلق ب”التواصل مع جمعية المصارف لحثهم على عدم إلزام شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بتأمين 15 في المئة من فاتورة الاستيراد كأموال طازجة money fresh، وعقب التواصل مع جمعية المصارف، عملت الجمعية، برئاسة رئيسها سليم صفير، على بت هذا البند بالاتفاق مع مصرف لبنان، وأصدرت التعميم رقم 229 -2020 المتعلق بالاعتمادات المستندية لمستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، دعت فيه المصارف الى عدم الطلب الى أصحاب العلاقة توفير نسبة 15 في المئة نقدا بالعملات الأجنبية، بل قيد المبلغ على حساب العميل بالعملات لديهم إن وجد أو قبول تحويله من مصرف آخر الى مصرف أو أن يوفره العميل بواسطة شيك بالعملات يضعه في حسابه المصرفي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام